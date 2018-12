Juventus | Ronaldo riposerà dopo Natale | con la Roma sarà in campo

Juventus - niente riposo contro la Roma per Ronaldo : CR7 si scatena quando incontra sulla sua strada la Roma. Il portoghese rifiaterà contro Atalanta o Sampdoria

Juventus - con Ronaldo è raddoppio social venti milioni di followers : 'Non so cosa farò in futuro, ma adesso mi concentro per ripagare la fiducia di mister Allegri - ha spiegato Kean all'evento 'Lo sport per tutti' -. Ronaldo? L'ho visto alla Playstation e in tv, all'...

Ronaldo fa tagliare un traguardo storico alla Juventus - : Da subito idolo dei tifosi della Juventus , che hanno presto dimenticato le tante sfide da avversario con il Real Madrid, conquistati dalla sua voglia di vivere, e vincere, una nuova sfida, Cristiano ...

Juventus - la rivelazione di Irina Shayk su Cristiano Ronaldo : La stagione di Cristiano Ronaldo può considerarsi veramente importante, il fuoriclasse portoghese sta trascinando la Juventus con gol e grandi prestazioni, CR7 decisivo anche nel derby contro il Torino e con il gol decisivo su calcio di rigore. Ma il calciatore è sempre al centro delle voci di gossip e sulla vita privata, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni di Irina Shayk come riportato da Il Giornale: “Si è detto ...

Verso Juventus-Roma - nel 2007 Cristiano Ronaldo fu pregato di fermarsi dai giallorossi : Sabato sera big match allo Stadium con Juventus-Roma , un'occasione per i bianconeri di allungare ulteriormente mentre i giallorossi cercando punti pesanti in trasferta. La sfida cade cade circa 11 ...

Foto da… urlo : Cristiano Ronaldo fa visita ai giovani della Juventus [VIDEO] : Cristiano Ronaldo fa visita ai bambini del settore giovanile della Juventus: Foto con… urlo per i giovani bianconeri e CR7 Il Natale si avvicina sempre più ed è quindi arrivato il momento di realizzare scatti e video natalizi per augurare un felice Natale: le squadre di Serie A si stanno mettendo all’opera per far regalare un sorriso a tutti i tifosi e non solo. In casa Juventus è stato il momento, ieri, di un piccolo regalo ...

Torino-Juventus - Pecci senza peli sulla lingua : “Ronaldo? Ai miei tempi avrebbe mangiato con la cannuccia” : L’ex giocatore del Torino ha commentato il gesto del portoghese nei confronti di Ichazo, subito dopo il rigore trasformato nel derby Le polemiche post Torino-Juventus non si sono diradate, il rigore non concesso su Zaza e il gesto di Ronaldo nei confronti di Ichazo hanno fatto infuriare il popolo granata, e non solo. Fabio Ferrari/LaPresse Anche Eraldo Pecci è intervenuto alla Domenica Sportiva per esprimere il proprio parere, ...

Ronaldo esulta coi piccoli della Juventus : dite 'Siuu' : TORINO - Chissà che emozione deve essere stata scattare una foto con Cristiano Ronaldo ed aggiudicarsi l'autografo del fenomeno portoghese. I piccoli della Juventus ne hanno avuto l'onore, la gioia. ...

Juventus - ripresi gli allenamenti di Ronaldo e compagni : Khedira recuperato : Nel pomeriggio la Juve è rientrata alla Continassa e Cristiano Ronaldo e compagni hanno ripreso ad allenarsi in vista della partita contro la Roma. I bianconeri si sono ritrovati dopo due giorni di riposo e hanno così messo nel mirino il match di sabato. Quella contro la Roma sarà la prima di tre sfide in sette giorni per la Juventus e per questo motivo è possibile che Massimiliano Allegri possa fare alcuni cambi. Lo stesso tecnico livornese ...

Wanda Nara - confessione su Mauro Icardi : 'A un passo dalla Juventus con Cristiano Ronaldo' : 'Domani, oggi, ndr , c'è la cena di Natale dell' Inter, mi porterò qualcosa da casa'. Così ironizza Wanda Nara dopo le confessioni piovute durante la puntata di Tiki Taka di lunedì 17 dicembre. La ...

Mendes : "Ronaldo voleva la Juventus già a gennaio" : Cristiano Ronaldo e la Juventus. Una storia d'amore nata già lo scorso inverno, ben prima dell'entrata nel vivo della trattativa che lo scorso luglio ha portato a Torino il fuoriclasse portoghese. A ...

Calciomercato - Jorge Mendes : 'Ronaldo mi ha detto che voleva la Juventus già a gennaio' : TORINO - Jorge Mendes ha vinto il Golden Boy come miglior agente europeo. Durante la cerimonia di premiazione, il procuratore di Ronaldo ha riavvolto il nastro della trattativa che ha portato ...

Jorge Mendes svela il retroscena dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : “credevo fosse impossibile - poi…” : Jorge Mendes parla al Golden Boy 2018, l’agente di Cristiano Ronaldo ribadisce le motivazioni che hanno portato CR7 alla Juventus Jorge Mendes si è presentato oggi a Torino in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2018. L’agente di Cristiano Ronaldo, premiato come Best European Player’s agent, una volta salito sul palco ha riferito ai presentatori dell’evento: “il merito dell’arrivo di ...