Juventus | niente riposo contro la Roma per Ronaldo

Juventus - Allegri : ''Niente scuse - primo posto fondamentale'' : BERNA - La Juventus ha un dovere, vincere il gruppo H e presentarsi da testa di serie al sorteggio di lunedì prossimo, e una preoccupazione, ovvero il prato in sintetico dello Stade de Suisse, che può ...

Il Giudice Sportivo grazia Spalletti : niente squalifica - sarà in panchina per Juventus-Inter : niente squalifica per Luciano Spalletti: il Giudice Sportivo grazia l’allenatore dell’Inter che sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus Allontanato nei concitati minuti finali di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha rischiato di non essere presente sulla panchina nerazzurra per la super sfida contro la Juventus. ‘Pericolo scampato’ dopo che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e da ...

Niente squalifica per Spalletti : sarà in panchina contro la Juventus : squalifica Spalletti decisione giudice sportivo. In occasione della gara di domenica contro la Roma, terminata 2-2, le polemiche per le decisioni dell’arbitro non sono mancate su entrambi i fronti. I giallorossi, anche attraverso l’ex capitano Francesco Totti, hanno reclamato un rigore, ma lo stesso ha fatto anche l’Inter con il suo allenatore Luciano Spalletti. Il […] L'articolo Niente squalifica per Spalletti: sarà in ...

Juventus-Valencia - Allegri in conferenza stampa : “Niente è ancora deciso” : JUVENTUS VALENCIA Allegri – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani sera contro il Valencia. Una sfida delicata e fondamentale ai fini della classifica. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e l’obbligo di portare a casa la vittoria per mettere un altro mattone sulla corsa al primato del girone. 3 […] L'articolo Juventus-Valencia, Allegri in conferenza stampa: “Niente è ...

Juventus-Valencia - Allegri in conferenza stampa : “Niente è ancora deciso” : JUVENTUS VALENCIA Allegri – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani sera contro il Valencia. Una sfida delicata e fondamentale ai fini della classifica. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e l’obbligo di portare a casa la vittoria per mettere un altro mattone sulla corsa al primato del girone. 3 […] L'articolo Juventus-Valencia, Allegri in conferenza stampa: “Niente è ...

Pogba sbatte la porta in faccia alla Juventus : niente ritorno in bianconero : Paul Pogba non sembra affatto intenzionato a lasciare il Manchester United nei prossimi mesi, le voci sulla Juventus sembrano essere infondate Paul Pogba non tornerà alla Juventus, né lascerà il Manchester United in estate. Questo quanto emerge dalle parole dello stesso centrocampista francese, il quale è stato intervistato da Inside United, rivista ufficiale del club inglese: “Quando sono tornato qui è stato bellissimo, ho sentito ...

Milan - Gattuso : "Juventus fortissima - niente alibi. Higuain deve reagire" : Il Milan fa match pari con la capolista Juventus , ma deve inchinarsi ai bianconeri al termine del posticipo serale di San Siro. Una partita che sarebbe potuta svoltare con il calcio di rigore ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge il Manchester United : “non hanno fatto niente per meritare la vittoria” : Il giocatore portoghese ha commentato la sconfitta subita dalla Juve contro il Manchester United, etichettandola come immeritata Il suo gol, il primo con la maglia della Juventus in Champions League, non è bastato ai bianconeri per battere il Manchester United. Cristiano Ronaldo non è riuscito a regalare i tre punti al club campione d’Italia, colpa di due disattenzioni che hanno permesso ai ‘Red Devils’ di ribaltare il ...

Juventus - indiscrezioni sulla nuova maglia 2019-2020 : niente strisce - torna il rosa! [GALLERY] : Circolano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus per la stagione 2019-2020: le foto mostrano l’assenza delle classiche strisce bianche e nere e il ritorno del colore rosa Dopo aver rivoluzionato il suo logo nei mesi scorsi, la Juventus, sempre attenta alle nuove logiche del mercato, sembra avere l’intenzione di cambiare anche il look della propria divisa. Stando alle foto che circolano sul web in queste ore, la nuova ...

Juventus - Mandzukic ko : per il croato niente Champions : Juventus– La Juventus perde uno dei suoi protagonisti per la gara di domani sera a Old Trafford. Mario Mandzukic, infatti, si è fermato nell’allenamento di rifinitura, rimediando una distorsione alla caviglia che lo costringerà ai box per un periodo ancora imprecisato. niente Champions dunque per il croato, che domani sera lascerà il posto ad uno […] L'articolo Juventus, Mandzukic ko: per il croato niente Champions proviene da ...

Juventus - Pjanic : “Il Napoli gioca bene - ma se non vinci non serve a niente” : Ci va giù duro Miralem Pjanic. Il calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al The Guardian dove ha parlato del periodo dei bianconeri e delle sue dirette concorrenti. Il centrocampista ex Roma, ha voluto attaccare i rivali del Napoli, sottolineando il bel gioco che esprimono in campo, ma anche il poco cinismo nelle partite importanti: […] L'articolo Juventus, Pjanic: “Il Napoli gioca bene, ma se non vinci non ...

Niente Juventus e Atletico Madrid - la miglior difesa d'Europa è dell'Alcorcon : La difesa più impenetrabile d'Europa non è né quella della Juventus né quella dell'Atletico Madrid. E la squadra in questione non è una di vertice nei principali campionati europei. Ma non siamo ...