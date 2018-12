Juventus | Isco altro nome per il mercato che verrà | le ultime

Calciomercato Juventus - Isco : è braccio di ferro con il Manchester City : Calciomercato Juventus – Isco ormai è sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e così molti top club sognano il grande colpo di Calciomercato. Un desiderio che a questo punto potrebbe essere anche a un prezzo di cartellino tutto sommato contenuto per il grande talento di giocatore di cui stiamo parlando. In questo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco: è braccio di ferro con il Manchester City proviene da Serie A News ...

Juventus-Isco - conferma dalla Spagna : i nuovi dettagli : JUVENTUS ISCO- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato invernale. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS”, i bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo su Isco. Il centrocampista spagnolo, ai ferri corti con il club madrileno, potrebbe decidere di aprire fin da subito all’inizio di una nuova avventura. […] L'articolo Juventus-Isco, conferma ...

La Juventus a gennaio potrebbe dare l'assalto a Pogba e Isco (RUMORS) : La Juventus vanta un organico di lusso, tanto che coloro i quali sono considerati seconde linee giocherebbero da titolari in molti top club italiani ed europei. Massimiliano Allegri in qualche occasione si trova in imbarazzo nel dover accontentare tutti i suoi uomini. La dirigenza della Continassa, però rimane sempre vigile sul mercato perchè non vuole farsi sfuggire le occasioni ghiotte che si stanno presentando già adesso. Solitamente la ...

Isco e Pogba caldi : la Juventus si muove : TORINO - Semaforo verde, la corsa per arrivare a Isco e Paul Pogba è di fatto partita, dopo il giro di riscaldamento andato in scena nei giorni scorsi. Ormai la situazione dei due giocatori nelle ...

Juventus - infortunio Cancelo : si opera al menisco! I tempi di recupero e le ultime su Cuadrado : Juventus, infortunio Cancelo: il terzino bianconero finirà sotto i ferri per il problema al menisco mediale, i dettagli “Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta. Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno“. Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa pre Torino-Juventus, ha svelato le condizioni dei suoi due esterni di destra, entrambi ai box per ...

Juventus - Isco è il regalo per Allegri : convincere Florentino non sarà facile : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco è il regalo per ...

Calciomercato Juventus - in arrivo offerta da ottanta milioni per Pogba o Isco (RUMOURS) : La Juventus vorrebbe festeggiare Natale e Capodanno con un grande colpo di mercato a centrocampo, il settore che secondo la dirigenza bianconera dovrebbe essere rinforzato nella prossima sessione invernale. Il principale obiettivo della Juventus per gennaio sarebbe Paul Pogba, fortissimo centrocampista di proprietà del Manchester United. Pogba fu venduto dalla Juventus oltre due anni fa per centocinque milioni di euro (e divenne a quel tempo il ...

Calciomercato Juventus - Isco potrebbe arrivare a gennaio (RUMORS) : La Juventus ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima sessione di Calciomercato invernale, che inizierà tra meno di un mese. La società bianconera sta cercando un centrocampista di qualità, visti i problemi fisici che sono occorsi a Sami Khedira ed Emre Can, problemi che hanno costretto i due giocatori ad un lungo stop. Uno dei nomi più caldi per il Calciomercato bianconero è quello di Paul Pogba, il quale potrebbe ...

Isco Juventus - un colpo argentino “aiuta” i bianconeri? : Isco Juventus, INDIZI PER UN colpo DIFFICILE- Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus, nessun acquisto sembra più davvero impossibile. I 100 e oltre milioni spesi in estate per il portoghese hanno aperto ancor di più l’immaginazione dei tifosi bianconeri, che ora di fronte a ogni voce (più o meno presunta di mercato) possono legittimamente sognare. […] L'articolo Isco Juventus, un colpo argentino “aiuta” i bianconeri? proviene da Serie A ...

Calciomercato Juventus - duello col Bayern per Isco : Il rapporto fra l'ex Malaga e il tecnico Solari non è dei migliori e, stando a quanto riportato da 'Sport Bild', il Bayern Monaco sarebbe pronto a fare la sua mossa. Per altre notizie sul mercato dei ...

Juventus - Mandzukic si riscopre goleador : decisivo anche davanti alla porta : Il gol da tre punti che ha battuto l'Inter non è una novità stagionale per Mario Mandzukic , l'attaccante sta vivendo un grande momento di forma e nella Juventus dei Cristiano Ronaldo e Dybala ha ...

Solari gela Isco : spunta il Bayern. Juventus - tentativo anche a gennaio : BARCELLONA - Tra Isco e il Real Madrid è guerra fredda. Se, dopo essere stato sottoposto a un'operazione d'appendicite, il calciatore sperava di essere coccolato dal proprio club, si sbagliava di ...

Isco Juventus - dalla provocazione di Perez agli spiragli nella trattativa : Isco Juventus – Si starebbe facendo sempre più in salita uno dei sogni del calciomercato Juventus. Stiamo parlando ovviamente del possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba. Una trattativa che si sarebbe decisamente complicata fino ad essersi bloccata del tutto, almeno per quanto riguarda la finestra di contrattazioni di gennaio. E così negli ultimi giorni […] L'articolo Isco Juventus, dalla provocazione di Perez agli spiragli ...

Isco alla Juventus : il Real fa muro e vuole 700 milioni : Isco alla Juventus, muro Real – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus, nessun acquisto sembra più davvero impossibile. I 100 e oltre milioni spesi in estate per il portoghese hanno aperto ancor di più l’immaginazione dei tifosi bianconeri, che ora di fronte a ogni voce (più o meno presunta di mercato) possono legittimamente sognare. Il […] L'articolo Isco alla Juventus: il Real fa muro e vuole 700 milioni proviene da Serie A News Calcio ...