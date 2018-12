Juventus | annunciato il rinnovo di Alex Sandro | il contratto del brasiliano prolungato

sportfair

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il club bianconero ha reso noto di averildell’esternofino al 2023 L’avventura dicon la maglia dellaproseguirà almeno fino al 2023, in virtù delufficializzato proprio nel pomeriggio dal club bianconero.– LaPresse/SpadaQuesto il comunicato del club campione d’Italia: ‘annunciamo con soddisfazione che il nostro rapporto concontinuerà fino al 2023. Il campionediventato, partita dopo partita, uno degli elementi più importanti di una squadra che ha vinto tanto, tantissimo: per la precisione, insieme a lui, sono stati conquistati tre Scudetti e tre Coppe Italia. In tutti questi traguardi la sua presenza è stata costante, precisa, intensa, qualitativa: in totale sono 134 le sue presenze alla, con 9 reti all’attivo.è il difensore ...