Juve | ci pensa sempre CR7 La difesa salva la Roma

La Juve pensa a Filipe Luis come vice Alex Sandro (RUMORS) : La Juventus non perde mai di vista le vicende dei calciatori in rotta con i club di appartenenza o in scadenza di contratto, per non farsi sfuggire occasioni importanti tali da arricchire l'organico di lusso di cui dispone. Ultimamente ad esempio segue con attenzione i movimenti di Paul Pogba che però, dopo l'esonero di José Mourinho dal Manchester United, si allontana dal trasferimento, annunciato dalla cronaca sportiva a gennaio. E quelli di ...

Juventus - si pensa già al derby : problema al ginocchio per Cuadrado : La Juve, ieri sera, è uscita sconfitta dallo Stade de Suisse per 2 a 1 nel match di Champions League contro la Young Boys. Un ko che non ha impedito alla 'vecchia signora' di conquistare il primo posto nel girone. Chiusa la parentesi europea la squadra è pronta a catapultarsi nel prossimo impegno di campionato. Questa mattina i bianconeri sono rientrati a Torino poco dopo le 12:20 e si sono subito diretti alla Continassa per la ripresa della ...

Young Boys-Juventus - le probabili formazioni : Allegri non pensa al turnover : probabili formazioni JUVENTUS Young BOYS – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare […] L'articolo Young Boys-Juventus, le probabili formazioni: Allegri non pensa al turnover ...

Il Napoli deve crescere in campionato - senza pensare alla Juve : Il dominio della Juventus Ieri Alfonso Fasano ha scritto sul Napolista del dominio della Juventus sulla Serie A, confrontando numeri e sensazioni di questo campionato di Serie A con le altre leghe europee. I bianconeri che dominano, però, non devono rappresentare un alibi, un ostacolo ideale o fattivo, rispetto alla crescita del Napoli. La squadra di Ancelotti è la seconda forza del campionato, la distanza ampia dal primo posto non deve ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Renzi : "Fiorentina - se vinci con la Juve salvi il campionato. Ci pensano Pjaca e Chiesa" : "Non immaginavo che Andrea Agnelli facesse il colpo Cristiano Ronaldo. Quando è stato ufficiale, l'ho chiamato per i complimenti. Da tifoso avversario irriducibile rosico, da amante del pallone dico ...

Juventus - Bentancur non la pensa come Allegri : TORINO - Massimiliano Allegri è pragmatico e per nulla permaloso, vedasi le partite giocate da titolari da Benatia e Rugani dopo gli sfoghi del difensore marocchino e del padre del toscano, figurarsi ...

Juventus - si inizia a pensare alla gara contro la Fiorentina : non ci sarà Alex Sandro : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita di sabato contro la Fiorentina. I bianconeri, oggi, hanno continuato a lavorare divisi in gruppi visto che chi ha giocato contro il Valencia si è ancora dedicato ad una sessione di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta basata sulla tecnica. Intanto, Massimiliano Allegri ha già iniziare a pensare alla formazione da schierare al Franchi e sta ...

Juventus - rivoluzione per le maglie 2019-2020 : si pensa a nuovi colori : Adidas è già al lavoro per preparare le divise per la prossima stagione della Juventus e pensa a un design inedito L'articolo Juventus, rivoluzione per le maglie 2019-2020: si pensa a nuovi colori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - rivoluzione per le maglie 2019-2019 : Nike pensa a nuovi colori : La maglia della propria squadra del cuore rappresenta spesso un vero e proprio cimelio a cui si finisce per essere legati non solo per le vittorie conquistate sul campo, ma anche per alcuni ricordi personali che ci ricollegano a quella stagione. Questo non fa che generare grande curiosità di conoscere come potranno essere le divise […] L'articolo Juventus, rivoluzione per le maglie 2019-2019: Nike pensa a nuovi colori è stato realizzato da ...

Sarri : "La Juve pensa alla Champions - potrebbe essere un vantaggio per le altre" : Premier, Serie A e Napoli . Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri racconta il suo mondo tra presente, passato e futuro. "In Inghilterra si gioca tantissimo ed è un calcio di alto livello - ha spiegato l'allenatore del Chelsea -. Un allenatore si diverte ". " Questa Juve pensa alla ...

CR7 non pensa solo a vincere con la Juve : presto le nozze con la sua Georgina : L'amore nato nel 2016 e la nascita di Alana Martina L'amore tra Ronaldo, il calciatore più famoso al mondo, e Georgina, ex ballerina e modella un po' argentina e un po' spagnola, 24 anni, sarebbe ...

Calciomercato Juventus - per il centrocampo si pensa a un grande ritorno : La Juventus, che ha lasciato nel 2015, gli è sempre rimasta nel cuore e adesso, a distanza di anni, i bianconeri potrebbero pensare di riportare a Torino Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, dopo la finale di Berlino persa contro il Barcellona, lasciò l’Italia per approdare al Bayern, dove non ha più raggiunto i picchi di rendimento che l’avevano reso grande in Serie A. Il cileno, tra infortuni e comportamenti discutibili ...

Verso Milan-Juve : Allegri pensa a una clamorosa esclusione : Si sa, gli allenatori giocano molto sulla pre-tattica, sulla psicologia prima dei grandi appuntamenti calcistici. Milan-Juve è sicuramente uno di questi e Max Allegri potrebbe optare per una mossa a sorpresa nella formazione bianconera che scenderà in campo stasera. Il tecnico toscano, infatti, sta riflettendo sull’esclusione dai titolari di Leonardo Bonucci. Non per motivi disciplinari, sia chiaro, né per motivi fisici, ma per la ...