Jovanotti annulla il concerto a Ladispoli | “E’ un’area dove nidificano i fratini” Lui

(Di giovedì 20 dicembre 2018) “A margine di una serie di incontri e ancor prima di conoscere gli enti preposti, Lorenzoe Trident Music hanno deciso di cancellare ilprevisto sulla spiaggia di Torre Flavia (seppure ben lontani dall’area protetta e dall’area di nidificazione del fratino)”, si legge nella comunicazione che il cantante ha postato sui suoi social network avvisando che il prossimo 16 luglio il “Jova Beach Party” non farà più tappa aL’associazione ambientalista “No Party di Torre Flavia” aveva guidato la protesta per fermare l’iniziativa perché, secondo il comitato, ilsarebbe pericoloso per l’habitat della zona tanto da poter compromettere la riproduzione degli uccelli della spiaggia vicina. In realtàaveva dato via all’iniziativa proprio con la collaborazione del WWF e per ...