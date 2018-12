Jake Borelli sulla prima storia d’amore gay al maschile di Grey’s Anatomy | “Levi Schmitt

optimaitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Tra le novità più interessanti di questa stagione del medical drama c'è sicuramente lad'amore gay aldi Grey's, interpretata danel ruolo dello specializzando Levi- detto "Occhiali" - e dall'italocoreano Alex Landi in quello del chirurgo ortopedico Nico Kim.Grey'sha raccontato spesso l'omosessualità attraverso pazienti e casi clinici, ma mai con unatra due medici uomini. E il modo in cui è stata sceneggiata la nuova storyline tra due personaggi tutto sommato sconosciuti (è nel cast dalla quattordicesima stagione, Landi è alla) ha appassionato il pubblico per la delicatezza e l'intensità presenti al tempo stesso nel racconto.In una lunga intervista a Hugo Gloss, l'attoreha sviscerato ogni aspetto della sua esperienza in Grey's, dal modo in cui ha costruito il suo ...