Iva non aumenterà | la promessa del governo

Di Maio : 'L'Iva? Non aumenterà. Come feci per il Def in cdm - risalirei sul balcone anche domani' : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Salvini : non abbiamo aumentato l'Iva e non l'aumenteremo : Milano, 20 dic., askanews, - Matteo Salvini esclude un aumento dell'aliquota Iva. A chi gli ha chiesto, a margine di un incontro a Milano, se l'Iva passerà al 26,5 per cento, il vicepresidente del ...

Manovra - Di Maio : "Non c'è aumento Iva" : 10.09 "Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni". Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Di Maio, su Radio Capital. "Risalirei sul balcone anche domani", così come avvenne nel giorno del varo del Def in Consiglio dei ministri, ha detto il vice premier."Non c'è stata la procedura d'infrazione e porto tutte le misure a casa,sono ...

Travaglio vs Aprile : “Commissione sinedrio di tecnocrati - pretendeva di scrivere manovra”. “Ue non è brutta e cattIva” : “La Commissione europea pretendeva di scrivere la manovra, con un tetto al deficit dell’1.6%”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “L’Europa non è brutta, sporca e cattiva. Francia al 3,5%? Loro hanno conti in ordine e sono più credibili” ha commentato la giornalista Marianna Aprile. A cui Travaglio ha risposto: “Che credibilità ha ...

DirettIva sulla plastica monouso - Greenpeace : “Dall’Europa segnale importante ma non sufficiente” : Dopo mesi di intensi negoziati, spiega Greenpeace in una nota, “l’Unione Europea ha concordato un testo definitivo che contiene le attese norme sulla plastica monouso. Con la nuova Direttiva arriva un segnale importante dall’Europa per contrastare l’inquinamento da plastica nei mari del Pianeta. Tuttavia le misure concordate, come la riduzione a monte della produzione di alcuni imballaggi e contenitori in plastica monouso, non ...