eurogamer

: Iron Harvest è finalmente giocabile: disponibile la prima alpha multigiocatore. #IronHarvest - Eurogamer_it : Iron Harvest è finalmente giocabile: disponibile la prima alpha multigiocatore. #IronHarvest - PCGamingit : Iron Harvest - Il gameplay della seconda Alpha - -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Protagonista di una campagna Kickstarter di successo, lo strategico in tempo realesviluppato da KING Art Games è oragrazie a una, aperta a chiunque lo abbia finanziato o preordinato sul suo sito ufficiale.Trattandosi di un', questa versione diinclude solo alcune modalità e tre mappe, due di queste per scontri 1vs1 e la terza per battaglie più grandi tra due squadre di due giocatori. Come riporta RockPaperShotgun, questa build è orientata alma permette di affrontare in ogni caso anche alcuni combattimenti contro avversari gestiti dal computer, ad esempio nella modalità schermaglia e in quella che vede due utenti cooperare durante una missione survival.Il gioco al momento presenta 10 diversi mech, 8 tipologie di unità e una manciata di strutture che possono essere potenziate nel corso ...