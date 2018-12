Intervista – Levante: «Non bisogna mai avere paura di seguire i propri sogni, neanche per un momento»

domanipress

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Occhi cervoni che osservano intensamente senza chiedere il permesso, mani che tradiscono emozioni e tante parole piene di voglia di raccontarsi: Claudia Lagona, meglio conosciuta al pubblico con il suo nome d’arte, è una una delle migliori espressioni dell’ultima leva cantautorale italiana, capace di catalizzare l’attenzione partendo dal web raccontando se stessa attraverso le immagini di Instagram, passando per i club, dove la musica esprime tutto il suo attraente carisma, ed arrivando con spontaneità e la travolgente forza del vento del est fino alla libreria in veste di scrittrice. Per l’artista siciliana di stanza a Torino comunicare non è solo uno status ma un’ esigenza declinata sotto diverse forme; lo si ascolta nel suo ultimo album “Nel caos di stanze stupefacenti” particolarmente prolifico di singoli di successo come “Non ...