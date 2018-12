sportmediaset.mediaset

: RT @SebVernazza: Diabolica #WandaNara palloncini bianconeri alla festa di compleanno del figlio Coki. Messaggio subliminale potente (e se n… - Ngignegra1 : RT @SebVernazza: Diabolica #WandaNara palloncini bianconeri alla festa di compleanno del figlio Coki. Messaggio subliminale potente (e se n… - robygravi : Inter, palloncini bianconeri e tag per Georgina: Wanda Icardi provoca ancora Dopo le dichiarazioni fatte a Tiki Ta… - ftp26 : @MauroIcardi mettila... Sicuramente vuoi bene all'Inter .. E allora mettila in riga... @inter amala....… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Settimana davvero rovente per l'Nara per quanto riguarda la quaestione del rinnovo di Mauroe la moglie dell'argentino non ha fatto nulla per gettare acqua sul fuoco, anzi. Dopo ...