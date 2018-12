Inter | occhi su un terzino brasiliano

Inter : Ranocchia verso una maglia da titolare - Brozovic e Nainggolan... : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti pensa ad alcune novità in vista della trasferta di Verona con il Chievo . Problemi muscolari per Miranda , con Ranocchia che potrebbe giocare dal ...

Inter - allenamento d’eccezione alla Pinetina : Keita - Vecino e Politano si sfidano a freccette sotto gli occhi di Brozovic : I tre giocatori nerazzurri sono stati protagonisti della prima parte del video Inter vs Darts: The Dazn Challenge, realizzato da Dazn in collaborazione con il club nerazzurro per promuovere il World Darts Championship Un allenamento davvero d’eccezione quello di alcuni giocatori dell’Inter, protagonisti della prima parte del video Inter vs Darts: The Dazn Challenge, realizzato da Dazn in collaborazione con il club di calcio ...

Inter - Marotta : dal rapporto società-team al mercato - nerazzurri con un occhio al futuro : Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata in un periodo non semplice per l'Inter. Da oggi, Giuseppe Marotta è il nuovo Amministratore Delegato dell'Area Sport nerazzurra, un ruolo che il diretto Interessato ha definito "prestigioso e di responsabilità". Il neo dirigente Interista non ha bisogno di presentazioni: dopo l'ottima esperienza alla Sampdoria, il 1° giugno 2010 approda alla Juventus come direttore generale, conquistando trofei su ...

Roma-Inter - continuano le polemiche dopo l'arbitraggio di Rocchi : A distanza di più di una settimana continua a far discutere il match tra Roma ed Inter, giocato domenica 2 dicembre allo stadio Olimpico e terminato sul risultato di 2-2. Nell'occhio del ciclone l'arbitro della gara, Gianluca Rocchi, che non ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra giallorossa nel primo tempo per un fallo di Danilo D'Ambrosio su Nicolò Zaniolo e uno a favore dei nerazzurri nel finale per un fallo di Kostas Manolas ...

Storica Reggina - Tonino Martino con le lacrime agli occhi a CalcioWeb : “la rete a Torino per la prima promozione in A? E’ il gol di una città Intera” : E’ entrato nella storia della città di Reggio Calabria, ha trascinato la Reggina alla prima Storica promozione in Serie A siglando il gol del successo sul campo del Torino, stiamo parlando di Tonino Martino, cuore amaranto e che segue sempre con grande interesse le vicende del club calabrese. Indimenticabili quegli anni, indimenticabile quel gol che ha fatto esplodere una città intera che in massa ha seguito la squadra a tantissimi ...

Inter - occhi in casa Udinese per rinforzare la trequarti : nel mirino c'è De Paul : Una delle società che si muoveranno maggiormente nelle prossime sessioni di calciomercato è sicuramente l'Inter. Il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, ha dichiarato nei giorni scorsi che per gennaio si vedrà di integrare la rosa, ma sarà la prossima estate che la società farà qualcosa di davvero importante. L'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, dimostra ulteriormente la volontà di Suning ...

Inter - occhi su Barella del Cagliari ma per Giulini è incedibile : L'annata dell'Inter fino a questo momento è stata sicuramente positiva. In campionato l'obiettivo è quello di confermarsi in zona Champions e al momento i nerazzurri sono terzi in classifica con ventinove punti, a più quattro sul Milan quarto e a più cinque sulla Lazio quinta. In Europa la squadra di Luciano Spalletti, invece, ha sovvertito ogni tipo di pronostico e si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale all'ultima giornata, ...