Infortunio Miranda | Spalletti obbligato nelle scelte di formazione | le ultime

serieanews

: Verso #ChievoInter, ecco la possibile difesa: Vrsaljko - De Vrij - Skriniar - D'Ambrosio Da non escludere la difes… - costantonio11 : Verso #ChievoInter, ecco la possibile difesa: Vrsaljko - De Vrij - Skriniar - D'Ambrosio Da non escludere la difes… - CalcioWeb : #Inter, il punto sulle condizioni degli infortunati: stop #Miranda, #Vecino migliora - AccarinoMarco : @EnzoArlotta29 @marco9894 Le minchiate, ad onor del vero, le dite voi: fuori Dalbert per infortunio ed Asamoah per… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)– Dopo aver recuperato Matias Vecino, giocatore fondamentale per il centrocampo dell’Inter,ha perso, ex difensore dell’Atletico Madrid. Il brasiliano ha interrotto l’allenamento con il gruppo per un affaticamento muscolare e ora dovrà fare i conti con i tempi di recupero. Non si prospettano tempi lunghi, ma certamente il difensore non …L'articolodi: leproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....