: Infortunio #Gervinho, ottimismo in vista del derby d'Emilia - CalcioWeb : Infortunio #Gervinho, ottimismo in vista del derby d'Emilia - CalcioNews24 : #Parma, Gervinho verso il rientro: in campo contro il Bologna? - zazoomnews : Infortunio Gervinho il derby col Bologna incombe ma ci sono novità per D’Aversa - #Infortunio #Gervinho #derby… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)– Migliorano le condizioni di. Dopo l'muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nelle sfide contro Chievo e Sampdoria, l'attaccante del Parma è tornato in gruppo, sembra pienamente recuperato e si candida a scendere in campo nelemiliano contro il Bologna. In ogni caso non si tratta del primomuscolare della stagione, quindi la prudenza potrebbe avere la meglio sulla voglia del calciatore di non mancare l'appuntamento. Sarà sicuramente disponibile per la panchina, ma non è detto che D'Aversa lo schieri dal primo minuto.