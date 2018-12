Influenza | ecco la “dieta antivirus” per combattere l’epidemia a tavola

“Malattie reumatiche? No - grazie” : ecco i fattori modificabili che le Influenzano : Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo ogni anno in Italia causano 600.000 ricoveri in strutture sanitarie. Sono patologie gravi e in forte crescita. Infatti, il 32% degli anziani utilizza farmaci antinfiammatori ed antireumatici per la cura, tra gli altri disturbi, di artriti e artrosi. Il 25% assume regolarmente vitamina A e D per contrastare l’osteoporosi. In totale, sono oltre cinque milioni e mezzo le persone ...

Influenza - allarme “ufficite” : ecco come evitare il contagio dei malanni di stagione tra colleghi : Gli sbalzi di temperatura che stanno caratterizzando l’autunno e l’arrivo dei primi freddi, hanno dato inizio alla stagione dei malanni: si stima che quest’anno l’Influenza colpirà circa 5 milioni di italiani, con una prima ondata di contagi avvenuta già a fine settembre. Le malattie a diffusione aerea trovano spesso proprio negli uffici le condizioni perfette per diffondersi e perseverare. Top Doctors®, la piattaforma online che seleziona e ...

L'Influenza ha già colpito 67mila italiani in una settimana : ecco come sarà il virus quest'anno : Con l'ondata di maltempo è arrivata in Italia anche L'influenza: isolato a Parma il virus A/H3N2, tende a colpire di più gli...

Influenza 2018 : si può prevenire con l’alimentazione? Ecco come combatterla e come riconoscerla dai sintomi iniziali : In Italia l’attività dei virus Influenzali è ai livelli di base e quindi siamo all’inizio dell’epidemia Influenzale che come ogni anno raggiungerà il picco nei mesi di dicembre e gennaio. In particolare, nell’ultima settimana di ottobre l’incidenza totale è stata pari a 1,17 casi per 1000 persone. Il numero di casi stimati in questa ultima settimana è stato pari a circa 71mila, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 125mila ...

È arrivata l'Influenza : ecco come sarà il virus quest'anno : Con l'ondata di maltempo è arrivata in Italia anche l'influenza: isolato a Parma il virus A/H3N2, tende a colpire di più gli...

Influenza e virus parenti : 200mila italiani già colpiti - ecco i sintomi e i consigli degli esperti : L’Influenza è alle porte: pur non essendo ancora giunta, a causa delle temperature altalenanti Influenzate dal primo freddo creano i primi problemi. Secondo le stime sono circa 200mila gli italiani colpiti dai ‘virus parenti’ dell’Influenza e costretti a letto con sintomi come raffreddori, mal di gola, tosse e febbre, e l’abbassamento delle temperature contribuirà ad un aumento dei casi, mentre stanno prendendo il ...

In arrivo il virus Ahn1 : come prevenire e curare l’Influenza - ecco i consigli dell’Oms : Molto probabilmente i virus che quest’anno costringeranno a letto milioni di persone in tutto il mondo per via dell’influenza saranno l’Ahn1 e il virus B, che si stanno già diffondendo ma diventeranno più minacciosi con l’imminente abbassamento delle temperature, e considerando che si prevede un inverno lungo e freddo, è opportuno correre ai ripari. Secondo i dati diffusi dall’OMS, ogni anno l’influenza causa tra i 350.000 ai 650.000 ...