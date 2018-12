Indagato Antonio Di Maio | il papà di Luigi

Bufera su Antonio Di Maio - padre del vicepremier; Indagato per deposito incontrollato rifiuti : Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi, è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di rifiuti L’iscrizione, riporta il quotidiano Il Mattino, è avvenuta a seguito del ritrovamento da parte della polizia municipale nell’appezzamento di terreno attiguo alla vecchia masseria di famiglia nel Comune di Mariglianella (Napoli), di alcuni rifiuti inerti, di alcuni vecchi secchi e di una ...

Antonio Di Maio è Indagato per deposito incontrollato di rifiuti : Il padre del leader del Movimento scatta l'iscrizione nel registro degli indagati, per via di alcuni "scarti edili, residui ferrosi e pezzi di igienici". Prosegue intanto l'indagine della Procura di Nola: il pm ha convalidato il sequestro disposto dalla polizia Municipale su un cantiere edile a Marigliano, in cui risulta direttrice la sorella di Luigi Di Maio.Continua a leggere

