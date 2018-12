In rosso Wall Street dopo mossa Fed

rosso a Wall Street : Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dell'1,44% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, perde terreno lo S&P-500 , che retrocede a 2.561,4 punti, ritracciando dell'1,48%. Pessimo il Nasdaq 100 , -...

Europa in rosso per i timori sulla crescita - Milano -0 - 72%. Wall Street in forte calo - -2% - : ... penalizzati appunto dai timori sulla crescita cinese e su conseguenti potenziali ricadute sull'economia globale e sul fronte commerciale. Pirelli ha così ceduto il 2,63%, Brembo il 2,22%, Cnh ...

Wall Street apre in profondo rosso : Giornata no anche a Wall Street che punta con decisione al ribasso , tornando a risentire delle preoccupazioni di un rallentamento dell'economia globale . Scambi in ribasso alla Borsa di New York per il Dow Jones che accusa una flessione dello 0,93%; giornata negativa per lo S&P-500 , che continua la seduta a 2.626,9 punti, in calo ...

Wall Street attesa in rosso : Anche Wall Street è attesa in ribasso quest'oggi sul ritorno delle ansie relative ad una frenata dell'economia globale , acuite anche da un dato negativo sul commercio al dettaglio USA , pubblicato prima dell'apertura del mercato. Il future sull'indice Dow Jones cede lo 0,78%, mentre quello sullo S&P ...

Giornata drammatica a Wall Street che chiude in profondo rosso : Teleborsa, - Pioggia di vendite sul listino USA, che dopo Un avvio stabile sulla scia del Job Report, ha ripiegato in negativo tornando a risentire delle tensioni commerciali, della volatilità del ...

Giornata drammatica a Wall Street che chiude in profondo rosso : Pioggia di vendite sul listino USA, che dopo Un avvio stabile sulla scia del Job Report, ha ripiegato in negativo tornando a risentire delle tensioni commerciali, della volatilità del petrolio e delle ...

Wall Street è attesa in rosso su tensioni commercio e petrolio : Wall Street è attesa aprire in ribasso a causa di una serie di preoccupazione , in primis l'arresto del numero uno di Huawei, che rilancia i timori di una guerra commerciale USA-Cina, e il calo dei ...

Borse in rosso dopo Wall Street. Cala lo spread a 280 punti : MILANO - Ore 13.10. Le Borse europee trattano in rosso, appesantite dalla chiusura in profondo rosso di Wall Street di ieri sera: i principali indici della piazza finanziaria americana hanno terminato ...

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiusa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".

Borse in rosso dopo Wall Street. Cala lo spread : MILANO - Le Borse europee ripartono in netto calo appesantite dalla chiusura in profondo rosso di Wall Street. Ieri i principali indici della piazza finanziaria americana hanno terminato perdendo ...

Futures USA in retromarcia a indicare un avvio in rosso per Wall Street : ... l'ottava potrebbe chiudersi con un discreto rialzo grazie alle p arole accomodanti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell , e dai Verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria della ...

Futures USA in retromarcia a indicare un avvio in rosso per Wall Street : Scarna l'agenda macroeconomica che prevede solo il PMI di Chicago a Borsa aperta, mentre il dato clou della settimana, il PIL, ha confermato un'economia sana ma in rallentamento . A più di mezz'ora ...

Guerra commerciale USA-Cina. rosso a Wall Street : Partenza in Rosso per la borsa statunitense con il sentiment degli investitori condizionato dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla questione del commercio. A pochi ...

