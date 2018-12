In Italia anticorpo sottocute per emofilia A con inibitori

caffeinamagazine

: Emofilia A, nuovo anticorpo da somministrare sottocute disponibile in Italia - Farmacista33 : Emofilia A, nuovo anticorpo da somministrare sottocute disponibile in Italia - NicolaMiglino : 'Emofilia A, disponibile in Italia anticorpo sottocute' - DoctorNews33 : Emofilia A, disponibile in Italia anticorpo sottocute -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Si somministrauna volta a settimana ed è dedicato ai pazienti di tutte le fasce d’età conA che hanno sviluppatodel fattore VIII della coagulazione del sangue, proteina carente nei malati con forma A della patologia, che a causa di questidiventano ‘resistenti’ alla terapia sostitutiva standard. E’ ora disponibile inemicizumab, il primomonoclonale umanizzato bispecifico indicato per la profilassi di routine degli episodi emorragici in questa tipologia di pazienti. La terapia innovativa mima l’azione del fattore VIII legandosi ai fattori IXa e X, necessari per attivare la naturale cascata della coagulazione. Promuovendo l’attivazione di questi due fattori, si ripristina il normale processo di coagulazione del sangue.“Per chi ha sviluppato, la disponibilità di emicizumab ...