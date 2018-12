In Alto Adige le riprese de ' L' uomo senza gravità' | con Germano-Cescon

Olimpiadi Invernali 2026 - Bolzano e l’Alto Adige potrebbero ospitare alcune gare. Ipotesi Anterselva per il biathlon : Anche la Provincia Autonoma di Bolzano potrebbe entrare a far parte delle località che ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026 in caso di assegnazione all’Italia: secondo quanto riferito dall’ANSA il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher ha ricevuto il mandato di siglare un accordo con il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. Così l’Alto Adige candida Anterselva, già sede di gare di Coppa del Mondo e nel ...

Ambiente : online il nuovo portale dell’Alto Adige : “Rispetto a molte altre regioni, l’Alto Adige ha elaborato con grande anticipo una propria strategia a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico grazie ad una serie di misure previste dal pacchetto clima 2050, ma in futuro dobbiamo essere ancora piu’ incisivi”. Lo ha detto l’assessore provinciale all’Ambiente, Richard Theiner, presentando il nuovo portale web che, all’indirizzo ...

Temperature “polari” in Trentino Alto Adige : fino a -21°C sui rilievi : Cielo sereno e Temperature gelide oggi in Trentino Alto Adige: la colonnina di mercurio è scesa fino a -21°C ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Alta Val d’Isarco nella zona di Vipiteno. Al di sopra dei 3.000 metri le Temperature hanno raggiunto i -20°C. Il centro abitato che ha fatto registrare la temperatura minima più bassa è stato Monguelfo, in Val Pusteria, con -17°C. A Brunico si rilevano -12°C, a Vipiteno -8°C, a ...

Luisa e Walter - due veneti di successo in Alto Adige. Una mostra fotografica li racconta : In Fraunhofer cerchiamo di unire scienza ed economia e, tramite la ricerca applicata, riuscire nel compito di creare innovazione. Supportiamo le PMI locali nei loro progetti di ricerca e sviluppo ...

Freddo in Alto Adige - temperature scese fino a -21 gradi in quota : Prima importante ondata di Freddo polare della stagione invernale sull'Alto Adige. Nella notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -21 gradi, valore registrato ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera in Val Ridanna ai confini con l'Austria. Sui rilievi i valori delle temperature precedute da segno negativo sono tutti in doppia cifra tra i -12 e i -20 gradi. Basse temperature anche a fondovalle. La ...

Le magliette di Ronaldo e Chiellini all'asta per 'Alto Adige aiuta' : BOLZANO. Le magliette autografate di Cristiano Ronaldo e di Giorgio Chiellini all'asta per sostenere il progetto di beneficenza "Südtirol hilft- l'Alto Adige aiuta" che solo l'anno scorso ha ottenuto ...

Gioco d'azzardo - nel 2017 cala la spesa in Trentino Alto Adige : TRENTO. E' stata di 260 milioni di euro la spesa per i giochi in Trentino Alto Adige nel 2017, in calo dell'1,9% rispetto ai 265 milioni dell'anno precedente come risulta dall'elaborazione fatta da ...

Neve : aperta la stagione sciistica di Dolomiti Superski in Veneto e Trentino-Alto Adige : Aperti nel fine settimana oltre 70 impianti e quasi 150 km di piste in 9 delle 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski, in Veneto e Trentino-Alto Adige: tante le novità, come impianti e piste nuove, attrazioni in quota e il nuovo sistema di rewarding per chi va alla scoperta del più grande comprensorio sciistico d’Italia. Disponibili 72 impianti aperti con 149 km di piste in 9 zone sciistiche delle Dolomiti. Si scia dal 30 novembre nelle ...

Meteo Alto Adige : novembre 2018 “più caldo rispetto alla media storica” : A novembre 2018 in Alto Adige si sono registrate “temperature sensibilmente più alte rispetto alla media storica del periodo, in particolare nella prima metà del mese“: lo rende noto Dieter Peterlin, responsabile del Servizio Meteo provinciale. “In Alto Adige le temperature registrate sono state di tre gradi sopra la media storica dello stesso periodo“. Oggi termina anche l’autunno Meteorologico: “Tutte e tre ...

Mercatini di Natale in Alto Adige - come viverli a tutto gusto : Neve, alberi decorati, casette in legno e angioletti realizzati a mano. Ma anche strudel, bomboloni ripieni, assaggi di formaggi di malga e bicchieroni di vino fumante. L’atmosfera natalizia inizia a diffondersi nell’aria, e così tornano anche i Mercatini Originali Alto Adige/Südtirol, che fino al 6 gennaio impreziosiranno le strade di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno con una ricca serie di iniziative. Dalla musica ...

San Valentino in Campo. Planetarium Alto Adige : i bimbi costruiranno un rover marziano : Il motto è “Creando si impara!”. L’evento si terrà presso il Planetarium Alto Adige a San Valentino in Campo domenica

Disoccupazione al minimo e alta qualità della vita : l’Alto Adige cerca talenti nel “prato verde” : Un tasso di Disoccupazione al 2,9%, il più basso dato nazionale. Una terra dove c’è lavoro e possibilità di crescere, fra istituti di ricerca e un’università trilingue in forte espansione. E non ultimo, come confermano i dati di Italia Oggi su analisi de La Sapienza di Roma, la miglior qualità della vita del Paese. l’Alto Adige diventa sempre più attrattivo per giovani talenti. E si presenta a Job&Orienta, con uno stand in Fiera a Verona per ...

MEZZANO - TRENTINO Alto ADIGE/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2018 : un museo a cielo aperto - IlSussidiario.net : MEZZANO in TRENTINO ALTO ADIGE è uno dei Borghi giunti alla finale de 'Il Borgo dei Borghi 2018', il programma condotto da Camila Raznovich su Rai3

Aumenta l'occupazione - ma anche in Alto Adige i nuovi contratti sono quasi tutti a termine : BOLZANO . I contratti a tempo determinato restano il tallone d'Achille del mercato del lavoro Altoatesino. Come rivela l'Ipl, dall'autunno 2017 ad oggi sono Aumentati da 66.863 a 71.676, ovvero di 4.