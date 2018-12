Imola | arresti domiciliari per la maestra 55enne che avrebbe insultato e picchiato i bimbi

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Per 3 anniripetutamente offeso i suoi piccoli alunni, specialmente quelli di origine straniera, con insulti, soprusi fisici e verbali: per questo unadi scuola di infanzia diè stata fermata con un provvedimento emanato dal Gip del tribunale di Bologna su richiesta della Procura. L'accusa è di lesioni personali aggravate e maltrattamento su minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Le umiliazioni erano messe in atto soprattutto nei confronti di bambini di origine straniera e avevano riferimenti denigratori a sfondo razziale e fortemente discriminatori, questo quanto riporta 'Il Resto del Carlino'.Le intercettazioni incastrano lache picchia istranieri In una delle frasi intercettate e che poco lasciano spazio a fraintendimenti, la, rivolta a una bambina di origine nordafricana si lamenta della sbadataggine della piccola che ...