Il Segreto anticipazioni | ANTOLINA tenterà il suicidio | perché?

tvsoap

: Ce la farà a sopravvivere? Ecco le #anticipazioni de #IlSegreto - IlSegreto3 : Ce la farà a sopravvivere? Ecco le #anticipazioni de #IlSegreto - TempestaItalian : #IlSegreto: Julieta vuole distruggere Fernando! #Anticipazioni #Video #ElSecretoDePuenteViejo - redazionetvsoap : Ce la farà a sopravvivere? Ecco le #anticipazioni de #IlSegreto -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)I telespettatori italiani de Ilhanno avuto occasione di familiarizzare in queste settimane con i volti di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed(Maria Lima); arrivati a Puente Viejo poiché convinti che Elsa Laguna (Alejandra Meco) – la promessa sposa del ragazzo – fosse morta, i giovani hanno cercato di adattarsi alla vita del paesello ma fin da subito ci sono state delle complicazioni nella storyline che li vede protagonisti…Negli episodi già andati in onda anche in Italia, Isaac ha infatti ucciso il mancato cognato Jesus (Pablo Alvarez): certo che sia stato lui ad organizzare il massacro avvenuto alle nozze, il Guerrero non ha esitato a porre fine alla vita del nemico ma poi, in preda ai sensi di colpa, ha finito per fare l’amore con(salvo dirle, il giorno successivo, che tra di loro può esserci soltanto un’amicizia). La trama ...