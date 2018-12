Il Segreto Anticipazioni 21 dicembre 2018

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 20 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 20 dicembre 2018 : Irene accusa Severo di essere codardo e lui a quel punto prende una decisione. Nel frattempo Marcela e Matias decidono di assumere Consuelo, mentre i sintomi della malattia tormentano sempre di più Fernando… Le indagini della Guardia Civile chiariscono che Jesus giungeva da Palencia. Intanto Antolina rimprovera Isaac per essere stato in procinto di confessare a Don Anselmo ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta crede che Fernando abbia ucciso Saul : Continua il grande successo della fiction televisiva intitolata Il Segreto : eccovi di seguito le Anticipazioni per i giorni 19 e 20 dicembre 2018. Sempre vivo l'interesse del pubblico italiano per le roboanti e imprevedibili vicende di Julieta , Fernando Mesia e tanti altri. Puntata de Il Segreto di mercoledì 19 dicembre Nel corso di questo capitolo della soap, che tanti consensi ha avuto e continua ad avere nel nostro paese, vedremo Julieta ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si concede a Prudencio per scoprire i suoi inganni : Le Anticipazioni della soap Il Segreto che ci giungono dalla Spagna, ci rivelano che nei prossimi episodi che vedremo in onda su canale 5, assisteremo ad una svolta per quanto riguarda il rapporto tra Julieta e Prudencio . La Uriarte infatti, si concede rà al marito, ma non sarà spinta dal sentimento ma dalla volontà di smascherare Prudencio , ritenuto responsabile della manomissione dei conti della Montenegro, nonché della scomparsa di Saul. Ma ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva ARMANDO - il SOSIA di… : Don Berengario (Miguel Uribe) sarà presto protagonista di una trama divertente de Il Segreto e tutto avrà inizio grazie all’arrivo a Puente Viejo della forestiera Magdalena (Milagros Moron): quest’ultima infatti, non appena metterà piede nel paesello, sembrerà convinta del fatto che il sacerdote sia suo marito ARMANDO e proprio per questo lo inseguirà da ogni parte. Il Segreto anticipazioni : DON BERENGARIO è sposato con questa ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 19 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 19 dicembre 2018 : Julieta intende affrontare Fernando, convinta da Prudencio che sia stato proprio il giovane Mesia a far uccidere Saul… Prudencio teme di essere scoperto ma riesce a manipolare di nuovo la situazione a suo vantaggio… Prudencio chiede a Julieta di tornare a vivere con lui alla villa, in modo da poter ottenere le prove che servono e promettendole di aiutarla a vendicare la ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO trova un telegramma di MARIA e… : Pericolosa scoperta in arrivo per FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: il cattivo della telenovela infatti, oltre a prendere il posto di Francisca Montenegro (MARIA Bouzas) in ogni suo affare, entrerà presto in contatto con un telegramma scritto dall’ex moglie MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn), apparentemente morta per tutti gli abitanti di Puente Viejo. Questo sarà soltanto ...