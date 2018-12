Il salvataggio di otto sciatori bloccati dentro una telecabina a Courmayeur

Pescara - donna bloccata in auto in un sottopassaggio sommerso dall’acqua : il salvataggio di tre cittadini : Una donna bloccata nella propria auto, sommersa dall’acqua, salvata da tre cittadini. L’episodio è avvenuto il pomeriggio di lunedì 22 ottobre a Francavilla al Mare (Chieti), in via Pola, nel sottopasso che porta allo stadio cittadino. Il maltempo, che ha colpito senza sosta Pescara e Francavilla, ha causato diversi disagi. In particolare, la chiusura di gallerie. Il primo a tuffarsi per liberare la donna è stato Luca Ortu, 45 ...