Il reddito di cittadinanza perde 2 miliardi | ma parte ad aprile per 5 milioni di soggetti

Manovra - il governo aumenta l'Iva per finanziare quota 100 e reddito di cittadinanza : Per finanziare le misure principali della Manovra, tra cui reddito di cittadinanza e quota 100, il governo ha deciso di introdurre nuove clausole di salvaguardia per il 2020 e il 2021: se non verranno sterilizzate comporteranno un netto aumento dell'Iva. Persino maggiore rispetto a quello inizialmente preventivato e che il governo aveva promesso di disinnescare, almeno parzialmente, da subito.

Auguri di prosperità all'Italia del reddito di cittadinanza : Giovinazzo vs. Torino, si parte da qui. Non una ma due Italie. "Hanno vinto i Cinque stelle. Adesso dateci i moduli per fare domanda". 7 marzo 2018, in un paesino del barese, a poche ore dalla ...

Luigi di Maio : "reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno a fine marzo - non ci sono ritardi" : Luigi Di Maio è intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital: "Con reddito di cittadinanza e quota 100 si partirà a fine marzo. Rifiuterò categoricamente il primo aprile, le ironie si sprecherebbero. Quanti navigator ci saranno? Diverse migliaia, avrete tutti i numeri a breve". Poi ha anticipato i prossimi appuntamenti del governo: "A gennaio riforma costituzionale per il taglio di 345 parlamentari".

Manovra - Di Maio : "reddito cittadinanza dal 1 aprile? Mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà alcun aumento dell'Iva" : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All'indomani dell'intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l'accusa sul possibile ...

I nuovi saldi della manovra : taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento è stato spiegato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia con la necessità di 'bollinarlo' da parte della Ragioneria dello Stato.

Manovra : taglio da 2 - 7 miliardi alle pensioni e da 1 - 9 miliardi al reddito di cittadinanza : La maggioranza spiega lo stand by in commissione Bilancio sulle modifiche che recepiscono l’intesa sui conti tra Roma e Bruxelles con il vaglio obbligatorio della Ragioneria dello Stato...

Manovra - Tria : 'reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno dal 1 aprile' : Lo annuncia il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione di Porta a Porta, intervistato da Bruno Vespa. CON CALO SPREAD AVREMO 2 MLD IN PIÙ Gli 'obiettivi di bilancio sono ...

reddito di cittadinanza 2019 - per Re David (Fiom) 'promesse svuotate' : Con l'accordo siglato nelle scorse ore tra Roma e Bruxelles sull'impostazione della legge di bilancio 2019 è arrivata anche la conferma della riforma del welfare e dell'avvio del Reddito di cittadinanza a partire dal prossimo anno. Un riscontro che risultava atteso, ma che non sembra entusiasmare i sindacati, preoccupati per i limiti operativi emersi nelle scorse ore. È in particolare il Segretario generale della Fiom, Francesca Re David, ad ...

Manovra - Conte : In 3 anni +450 mln entrate con reddito di cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manova - sì dall'Ue : reddito di cittadinanza e quota100 rimangono ma rinviate : Dopo un tira e molla tra governo e Ue sulla manovra economica italiana arriva l'approvazione e il via libera definitivo. Soddisfatto il premier Conte per l'infrazione evitata annunciando che rimangono reddito di cittadinanza e quota 100 come promesso. Vediamo cosa prevede la manovra e le novità in arrivo. Via libera dall'Unione europea: non pienamente soddisfatta ma infrazione evitata Soddisfatto il premier Conte e il governo giallo-verde, meno ...