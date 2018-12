Il popolo secondo Papa Francesco | qual è il segreto del successo mediatico di Bergoglio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il programma diè tutto racchiuso nelle sue prime parole pronunciate, appena eletto, la sera del 13 marzo 2013. “E adesso, – disse– incominciamo questo cammino: vescovo e. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza”. In sei anni di pontificato quel cammino tra vescovo eè diventato sempre più evidente.Don Walter Insero, direttore dell’ufficio Comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, ha voluto focalizzare questo aspetto, troppo spesso trascurato anche dagli osservatori vaticani, nel volume Il(Lev). “L’idea – spiega l’autore – di approfondire la categoria di ‘’ ...