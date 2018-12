Il più antico e feroce dinosauro viveva in Italia

Di Varese il più antico al mondo tra i grandi dinosauri carnivori : Milano, askanews, - I resti fossili trovati nel 1996 nella cava di Saltrio, in provincia di Varese, appartengono al più antico tra i dinosauri carnivori di grandi dimensioni rinvenuti in tutto il ...

Dinosauri predatori : il più antico mai ritrovato è “un italiano” vissuto 200 milioni di anni fa : E’ italiano, ha 200 milioni di anni, i denti aguzzi e le zampe artigliate e potenti: è il più antico dinosauro carnivoro di grandi dimensioni mai scoperto al mondo. Si chiama Saltriovenator zanellai ed è un giovane ceratosauro vissuto 200 milioni di anni fa nell’attuale Lombardia. Lungo quasi otto metri e pesante una tonnellata, era un predatore pericolosissimo. L’identikit è stato fornito dai paleontologi Cristiano Dal Sasso, ...

Nuova Zelanda - il lago più romantico del mondo : ... con paesaggi unici nel suo genere come Milford Sound , il celebre fiordo considerato la meta turistica più famosa della Nuova Zelanda nonché la migliore destinazione di viaggio al mondo secondo un ...

Crea : il grano antico contiene più proteine dannose per i celiaci rispetto a quello moderno : ... su cui il consumatore fa fatica a distinguere la moda dalla scienza e in cui spesso, purtroppo, la disinformazione regna sovrana, a danno del portafoglio e della salute". , *, Sostanze prebiotiche ...

Club Atlantico Napoli - il presidente : 'Napoli città più vicina all'hub Sud' : 'Napoli è legittimata a essere un baricentro dell'Alleanza Atlantica moderna e in questo è necessario aprirsi alla società civile, all'impresa, alla cultura della città'. È con questa idea che il ...

Dal vino più antico del mondo - il Kremisa - ai vini di oggi : Dal vino più antico del mondo, il Kremisa, ai vini di oggi. Il progetto “Calabrian vine style”, promosso dalla Fis,

Il rosa antico per il restauro più importante della città : Lo stabile così potrà ospitare non solo mostre, ma eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli. Fino a qualche giorno fa sul tavolo del sindaco Luigi Viaro si trovavano due soluzioni per il colore ...

Tra Usa e Ue l'Atlantico torna più largo : Per i britannici l'Atlantico, inteso come distanza politica dagli Stati Uniti d'America, è poco più uno stagno; per i francesi invece sta tornando ad essere un oceano. Riprendendo un famoso titolo di ...