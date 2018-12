Il papà le dona un rene | lei si salva | ' Mi ha dato la vita due volte'

Trapianto di rene da vivente - il miracolo di Napoli : il papà dona organo alla figlia : «Mio padre mi ha dato la vita due volte: quando mi ha concepito e il 13 dicembre di quest'anno, donandomi un rene». Così Marianna Maione dal letto dell'azienda ospedaliera...

Ondata d'amore e donazioni per la piccola Francesca - papà Alessio commosso : "Grazie a tutti - mi fate piangere" : La piccola di San Nicandro Garganico (Foggia) è ricoverata al Gaslini di Genova per via di un neuroblastoma al rene sinistro...

Il Papa riceve Conte. Il premier gli dona la Divina Commedia : Papa Francesco ha ricevuto stamattina al Palazzo Apostolico il premier Giuseppe Conte. Si è trattato di una "visita privata", di "cortesia". Conte era accompagnato dall'ambasciatore d'Italia presso la ...

Presidente slovacco dona a Papa ornamenti fatti da rom e disabili : Città del Vaticano, 14 dic., askanews, - Il Presidente slovacco Andrej Kiska ha regalato al Papa, che lo ha ricevuto stamane in udienza, quattro ornamenti natalizi di forma sferica fatti, ognuna, da ...

Papa : non abbandonare famiglie rifugiati : 17.48 Nel tradizionale omaggio alla Madonna a piazza di Spagna, il Papa ha pregato l'Immacolata di "stare vicina alle famiglie" che vivono situazioni di indifferenza,rifiuto,disprezzo,affinché "non siano abbandonate a se stesse,ma tutelate nei loro diritti umani che vengono prima di ogni pur legittima esigenza". Poi Bergoglio nella preghiera chiede "saggezza,lungimiranza" per chi governa Roma e per i cittadini che affrontano con pazienza i ...

Papa : 'Non abbandonare famiglie rifugiati - tutela diritti' : "Tu sai cosa vuol dire portare in grembo la vita e sentire intorno l'indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. Per questo ti chiedo di stare vicina alle famiglie che oggi a Roma, in Italia, nel ...

Alex - l'ultimo volontario rinuncia : sarà il papà il donatore di midollo : Il piccolo Alex, colpito da una grave malattia genetica, verrà in Italia per sottoporsi al trapianto. Già nei prossimi giorni il bimbo di 18 mesi sarà trasferito dal Great Ormond...

Il papà di Luigi Di Maio : 'Ho condonato una casa fatta nel 1966' : Alla domanda se lui sia favorevole al condono, ha risposto: "No, non sono favorevole al condono , ma tenga presente che in quell'epoca, fino a pochi anni fa, per avere una concessione in questo comune ...

Il sogno di Maradona jr : 'papà allenatore del Napoli' : ROMA - ' Io ho un grande sogno: vedere mio padre allenatore del Napoli . Non so se accadrà mai ma io sogno di vederlo sulla panchina al San Paolo '. Diego Armando Maradona jr , intervenuto a Rai ...

"papà mi ha dato la vita 21 anni fa - io ora la ridò a lui donandogli il midollo" : la storia di Giulia : "Mi ha donato la vita, io ora la ridò a lui": queste le parole di una figlia 21enne che si è sacrificata per salvare la vita del papà, donandogli il midollo. Giulia, studentessa in Scienze Infermieristiche alla Bicocca di Milano, ha voluto raccontare la sua storia in un post Facebook, invitando i suoi coetanei a seguire il suo esempio."30 e 31 Ottobre 2018. Due giorni che non scorderò mai. I giorni in cui ho donato il ...

Per il piccolo Alex il cordone trovato è poco compatibile - il papà : “Continuate a donare” : "Abbiamo parlato coi medici inglesi che seguono Alessandro Maria e ci hanno confermato un basso livello di compatibilità di tale cordone" ha spiegato il padre del piccolo, invitando tutti a donare ancora come fatto nei giorni scorsi con la grande gara di solidarietà che ha unito tutta Italia. "Continuate a regalarci la speranza donando" ha concluso Paolo Montresor.Continua a leggere

Il papà di Alessandro Maria Montresor : "Abbiamo saputo della possibilità di una sacca - non c'è certezza. Continuate a donare" : La gara di solidarietà per il piccolo Alessandro Maria Montresor deve continuare, perchè anche se è stata trovata una sacca con staminali da sangue del cordone ombelicale che potrebbe essere compatibile, serviranno comunque ulteriori esami per vedere se può essere usata per il bimbo attualmente in cura a Londra per una rara malattia genetica. Lo afferma all'Ansa Paolo Montresor, il papà del bimbo."Abbiamo ...