Il papà di Carolina | morta di cyberbullismo | Mia figlia ha scoperchiato un sistema

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Avrebbero capito la gravità dei loro comportamenti e si sarebbero ravveduti: questo il motivo per cui il Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato estinto il reato per i cinque ragazzi coinvolti nel suicidio diPicchio, la 14enne che nel 2013 si lanciò dalla finestra di casa perché vittima diAccusati, a vario titolo, di atti persecutori, pornografia minorile, diffamazione, morte come conseguenza di altro reato, avevano ottenuto la messa in prova. Ed oggi il Tribunale ha preso atto del loro pentimento. Dopo sei anni, di quei reati non ci sarà più traccia sul casellario giudiziale. La vicenda è chiusa. All'indomani della decisione del Tribunale, sulle pagine de La Stampa parla Paolo Picchio, il padre di. A chi gli domanda se reputi la punizione sufficiente, l'uomo risponde:Non sono un giudice, non ...