Il naufragio più mortale del Mediterraneo è più grave di quanto si pensasse | potrebbero

meteoweb.eu

: naufragio di entrambe le imbarcazioni causano il più grande disastro della storia della navigazione con più di 4000… - PicoPaperopoli : naufragio di entrambe le imbarcazioni causano il più grande disastro della storia della navigazione con più di 4000… - trimpa48 : RT @Gianna81635097: @laramps @linda_mancino Una ragazza partori' mentre annegava .Venne sepolta per disposizione di una famiglia siciliana… - Gianna81635097 : @laramps @linda_mancino Una ragazza partori' mentre annegava .Venne sepolta per disposizione di una famiglia sicil… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Prima che le loro vite finissero in una trappolasott’acqua, prima che in centinaia si mettessero in fila su una spiaggia libica per imbarcarsi su un battello senza ancora, i giovani uomini dei villaggi inariditi del Sahel avevano dei nomi. Due investigatori forensi, uno che gira in lungo e in largo per l’Africa e l’altra in un laboratorio universitario italiano, sono impegnati nella missione contro ogni probabilità di mantenere la promessa dell’Italia di scoprire questi nomi. Stanno cercando di recuperare le identità dei migranti morti quando un peschereccio sovraccaricato è affondato al largo della costa della Libia il 18 aprile del 2015, in quello che è ilpiùche si ricordi nelLa promessa era stata fatta prima che l’Europa si ribellasse ai migranti ed è diventata sempre più difficile da mantenere. Avvicinandosi alla prima identificazione ...