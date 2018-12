Il contrassegno disabili per auto

fondazioneserono

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Ci sono varie agevolazioni per facilitare la mobilità delle persone contà e una di queste è ilper, che permette a chi lo possiede facilitazioni nella circolazione e nel parcheggio della propriamobile negli appositi spazi, anche in zone dove sussiste il divieto di circolazione delle macchine.Chi ha il diritto al? Hanno il diritto alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta le persone non vedenti Inoltre, ilpuò essere rilasciato per un tempo determinato inferiore ai cinque anni anche apersone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a cause di un infortunio o per malattia persone con totale assenza dinomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi nei luoghi di cura. Ilè personale, dunque non vincolato ad uno specifico veicolo e ...