Il compromesso è un bene | ma l' azzardo governativo ci è già costato caro

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il via libera della Commissione europea alla legge di bilancio del Governo italiano è una buona notizia perché la bocciatura sarebbe stata un disastro per il Paese. Saremmo entrati in una procedura quinquennale nella quale l'Europa sarebbe stata con noi molto dura, riducendo finanziamenti diretti e indiretti e prescrivendo severe strette fiscali. Ci saremmo così incamminati in una terra incognita di azioni e di reazioni sempre sotto il pericolo dei mercati finanziari dove i nostri 2.300 miliardi di debito pubblico ci rendono estremamente vulnerabili. Tutti i costi degli eventi, fin qui, sono già stati grandi.Rafforzate le istituzioniApprezzamento va tuttavia a chi si è adoperato alla ricerca del. Dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e ovviamente al ministro Giovanni Tria. Tutti ...