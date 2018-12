Il cibo spazzatura aumenta il rischio di depressione

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Il regime alimentare ha delle notevoli conseguenze sulla salute, sia ad un livello fisico che mentale. Molteplici studi hanno dimostrato che un'alimentazione basata su cibi ricchi di grassi saturi, colesterolo e carboidrati porta a reazioni fisiche simili a quelle di un'infiammazione. Il, infatti, provoca una reazione di allarme nel corpo e lo porta a rispondere innalzando le difese immunitarie. Il sistema immunitario, cioè, reagisce a una dieta poco salubre come reagirebbe ad un'infiammazione. Le infiammazioni croniche mettono il corpo in un costante stato di allarme e sono correlate a patologie come il cancro, problemi cardiaci e asma. Quelle persistenti, poi, specie nel cervello, si ritiene possano portare alla morte neurale....