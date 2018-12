Il bambino e la neve | il nuovo graffito di Banksy denuncia l' inquinamento

A Severance si può finalmente giocare a palle di neve. Grazie ad un bambino di 9 anni : A Severance, in Colorado, è legale lanciare palle di neve. Ma non lo è da molto tempo. Grazie all'attivismo di un bambino di 9 anni è stato possibile far cadere un divieto che era attivo da quasi cento anni. Non si sa il motivo preciso per cui questo divieto fosse attivo. Approvato intorno al 1920, stava dentro una legge che proibiva il "lancio di proiettili".Al momento dell'ufficialità in comune non c'era neve a ...