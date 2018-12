Il 2018 secondo Nature

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Fanny Smith e Bastien Midol in testa nelle qualificazioni per la gara di domani. Siegmar Klotz ottimo secondo! : Si è conclusa da poco la prima delle due qualificazioni in programma oggi a San Candido, in Trentino Alto Adige (Italia), per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross. Gli atleti si sono contesi l’accesso alle batterie della gara di domani, mentre più tardi, alle ore 13.30, scatteranno le qualificazioni per la gara di sabato 22 dicembre. Grande prestazione in campo maschile per l’azzurro Siegmar Klotz. Il 31enne ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci alpino - Coppa Europa Obereggen 2018 : Giuliano Razzoli secondo per un soffio nello speciale vinto da Istok Rodes : Beffa per Giuliano Razzoli, secondo nello speciale di Obereggen valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Il campione olimpico di Vancouver 2010 era al comando al termine della prima manche, ma con una seconda discesa non impeccabile, è scivolato nella piazza d’onore a 18 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rodes, che chiude con il tempo complessivo di 1:40.73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega, terzo a 41 centesimi ...

populismo italiano - vaccini e gemelle Ogm nel 2018 secondo 'Nature'.

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia sbanca Holon con un brivido nel finale e sale al secondo posto nel girone : Bella vittoria dell’Umana Reyer Venezia sul campo dell’UNET Holon nella nona giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Gli uomini di Walter De Raffaele riescono a superare la formazione israeliana con il punteggio di 69-70 al termine di una partita molto combattuta, giocata ad ottimo livello da entrambe le squadre e decisa soltanto nel finale. Successo importante per Venezia che raggiunge gli avversari ...

Scienza : tra gli eventi clou del 2018 anche il populismo italiano e i vaccini secondo ‘Nature’ : Tra gli eventi clou che nel 2018 hanno segnato il mondo della Scienza vi è anche l’Italia scossa da “venti populisti” e alle prese con il dibattito sull’obbligo vaccinale. Insieme ai cambiamenti climatici, alle mosse politiche in tema di ambiente dagli Usa al Brasile, ad annunci che hanno fatto discutere come quello del cinese He Jiankui sulla nascita della prime due gemelline con Dna modificato. Vi sono anche scoperte ...

Equitazione - Global Champions League 2018 : Alberto Zorzi secondo con i Valkenswaard United! Vincono i Madrid in Motion : Si chiude con il successo dei Madrid in Motion la Global Champions League di Equitazione, i cavalieri spagnoli hanno realizzato un grande secondo round in quel di Praga, soprattutto con l’olandese Marc Houtzager, capace di chiudere la prova in 66.01 secondi in sella a Sterrehof’s Calimero, totalizzando appena una penalità, così come i compagni di squadra Maikel Van der Vleuten su Verdi ed Eduardo Alvarez su Rockfeller De Pleville ...

Basket femminile - 10a giornata Serie A1 2018-2019 : sfida tra Broni e Schio per il secondo posto - Venezia a Sesto San Giovanni per la decima vittoria : Si svolgerà domenica 16 dicembre la decima giornata del campionata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Quando restano soltanto due partite al termine del girone di andata, la classifica ha ormai assunto una fisionomia chiara. Venezia si è rivelata la formazione da battere e guarda tutti dall’alto forte delle nove vittorie in altrettante partite. Alle sue spalle, con quattro punti di distacco, la coppia formata da Schio e Broni ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : secondo PGS stagionale - l’Italia ci riprova. Ochner per ripetersi : Va a chiudersi il doppio appuntamento tricolore per quanto riguarda la partenza della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2018-2019. Dopo la prova di Carezza di ieri, ci si sposta verso la Perla delle Dolomiti: Cortina d’Ampezzo. Altro PGS in programma: evento che si svolge nello spettacolo serale, davanti ad uno splendido pubblico e sotto le luci dei riflettori. L’Italia sogna ancora in grande dopo l’exploit arrivato ...