I M5S è di destra o di sinistra? Una buona parte è di sinistra ma la Lega lo sta

Sondaggi politici/ Lega stabile a +7% sul M5S : consenso del Centrodestra 'unito' al 48% - Di Maio 'trema' : Sondaggi politici, analisi sul Governo e intenzioni di voto: Lega vale 7% più del M5s, Di Maio trema anche per la crescita del Centrodestra al 48%

Matteo Salvini - la fuga dei parlamentari dal M5S verso il centrodestra : cifre impressionanti : Non mancano però i giovani deputati alla prima legislatura, gente che fuori da Montecitorio non ha un vero e proprio lavoro e che quindi sogna un rilancio in politica, naturalmente ben pagato.

M5S in crisi : altri 'colonnelli' del movimento pronti a passare con la destra : ... potrebbe estromettere i pentastellati dalla scena politica. Pentastellati che sembrano proprio non avere né l'esperienza, né la competenza, e né la capacità di guidare il Paese. E anche se Salvini ...

Berlusconi : molti parlamentari M5S sosterrebbero un governo di centrodestra : "La metà dei parlamentari di M5s non potrebbe più essere ricandidato, per la regola dei due mandati e la maggior parte sono persone senza arte né parte e andrebbero a casa. Credo che molti di questi parlamentari sarebbero spinti ad entrare in un nuovo gruppo a sostegno di un governo di centrodestra". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi intervenendo a un'iniziativa di FI ...

Governo - Virzì : “M5S e Lega giocano a chi ce l’ha più lungo”. Cacciari : “Non può essere il Pd la forza che respinge l’onda di destra” : “Non può essere il Pd la forza che respinge l’onda di destra. Serve uno schieramento nuovo ed europeista”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari, premiato ad Acri al premio letterario “Padula”. Oltre a Cacciari, anche il regista Paolo Virzì ha ragionato sull’attualità politica e ha criticato fortemente il Governo: “Chi sta all’esecutivo gioca a chi ce l’ha più lungo. Non si rendono ...

Vertice del centrodestra - Salvini diserta. Fdi 'Ha problemi seri con M5S' : Raccontano di un Matteo Salvini molto irritato per la 'fuga di notizia' sul Vertice di centrodestra, in programma per oggi, all'ora di pranzo a Milano, con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sulle ...

J-Ax - il dramma umano e politico : 'Mi piaceva l'M5S ma questo governo è di ultra destra' : Il dramma di J-Ax . La vita privata, stavolta, non c'entra e i problemi del rapper sono tutti politici: 'La situazione italiana mi preoccupa molto perché questo governo non dovrebbe essere né di ...

Corleone - Nicolosi del centrodestra è il nuovo sindaco. Doppiato il candidato M5S sconfessato da Di Maio : Nicolò Nicolosi del centrodestra è il nuovo sindaco di Corleone con 3.587 voti. Il primo cittadino, eletto nel paese del Palermitano sciolto per mafia nel 2016, ha Doppiato il candidato M5s Maurizio Pascucci (1830 voti) che solo venerdì 23 novembre era stato sconfessato da Luigi Di Maio per avere postato su Facebook una foto con il nipote di Bernardo Provenzano. Il terzo candidato Salvatore Antonino Saporito ha ottenuto 1.006 consensi. Domenica ...

Corleone al centrodestra. Vince il sindaco Nicolosi. Pascucci : "Sarò espulso dal M5S" : Dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, Corleone volta pagina. Si conferma al 55,85% il risultato definitivo del neo sindaco Nicolò Nicolosi, espressione del centrodestra, già deputato e assessore regionale e parlamentare nazionale. Ha ottenuto 3587 preferenze su 6423 voti validi. Nicolosi, a capo della lista Nuova luce, che ha avuto il 58,28%, già sindaco del grosso comune del Palermitano tra il 2002 e il 2007, parla di ...

Comunali - a Corleone vince Nicolosi del Centrodestra - Netta sconfitta per il candidato M5S sconfessato da Di Maio : "E' una vittoria per la città. I Corleonesi si sono svegliati affidando a noi il compito di condurre Corleone verso nuove mete. Lo faremo con la squadra di consiglieri e assessori che abbiamo ...