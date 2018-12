I gilet gialli preparano l' Atto VI La prefettura chiude Versailles

Ok alla manovra "dei gilet gialli" Il deficit di Macron schizza al 3 - 2% : La Francia ha adottato la sua finanziaria per il 2019, profondamente modificata dalle misure annunciate dal presidente Emmanuel Macron per venire incontro alle rivendicazioni dei gilet gialli. Nel testo, il deficit aumenta di "8,5 miliardi di euro... Segui su affaritaliani.it

gilet gialli - morto manifestante travolto da camion : è la nona vittima - : L'uomo stava protestando su una rotatoria nei pressi di Agen. Il ministro dell'Interno Castaner lancia un nuovo appello a interrompere i blocchi di strade e autostrade: "Fermare tutto, ci sono stati ...

Jean-Marie Le Pen : "Di fronte ai gilet gialli Macron non ha mostrato carisma" - VIDEO - - : In una intervista con Sputnik il fondatore di Front National, Jean-Marie Le Pen, ha parlato di Macron, dei gilet gialli e dei suoi dubbi circa l'efficacia della strategia di Marine Le Pen alle ...

Per uscire dall'assedio dei gilet gialli - Macron si affida a Madame Jouanno : Anche se non sarà facile come dirlo in un bel discorsetto di 13 minuti a rete unificate, il 10 dicembre scorso, dopo quattro settimane di blocchi stradali sulle rotonde di tutta la Francia e tre sabati di Parigi a ferro e fuoco, alla fine il governo, i ministri economici, i grand commis della pubblica ammistrazione - insomma quella mitica "intendence" che vige dai tempi di Napoleone, come sappiamo dai libri di storia - s'incaricano di ...

Manovra - c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Brexit e gilet gialli in aiuto all’Italia : Manovra, c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Accordo chiuso fra Italia e Unione europea sulla legge di Bilancio. Secondo il Mef si tratta di un “accordo tecnico” che sarà passato ora “al vaglio dei commissari”. Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale che si conservi anche nell’ultimo tratto del negoziato, tenuto conto che, al momento, ci sono state ...

gilet gialli - comincia una settimana cruciale per Macron : In ogni caso, secondo il ministro non si può continuare a paralizzare l'economia francese, a paralizzare il commercio nelle cittadine e nelle città prendendo in ostaggio le rotatorie.Ancora lunedì 17 ...

gilet gialli - barricate dei manifestanti al mercato di Rungis : ... hanno cominciato a filtrare gli accessi dei veicoli al mercato internazionale di Rugis - uno dei più grandi mercati di prodotti agricoli al mondo, da cui dipendono approvvigionamenti per circa ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». : Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma: «Basta razzismo». I gilet gialli hanno manifestato per le strade di Roma per chiedere maggiori diritti per i Migranti. Alcune migliaia di persone si sono date appuntamento a piazza della Repubblica e hanno sfilato con i gilet fosforescenti addosso. Il corteo è stato organizzato da Usb e Potere al Popolo che per l’occasione hanno lanciato l’hashtag #GetUpStandUp. «Get up, stand up! Stand up ...

I gilet gialli - la protesta e la sindrome dei messaggi positivi : Sarebbe un segnale importante, l'adesione esplicita alle regole scritte e non scritte della sana dialettica politica, ma anche un segno di rispetto verso gli elettori. Soprattutto da chi ricopre ...

gilet gialli - DUE MORTI AI BLOCCHI STRADALI/ Ultime notizie - manifestanti presenti in piazza in forte calo : GILET GIALLI, quinta mobilitazione a Parigi. Ultime notizie Francia, due MORTI negli scontri: sugli Champs-Elysees irrompono le Marianne a seno nudo.

gilet gialli - nuove proteste e 2 morti. Proteste delle Marianne a seno nudo : Altre due vittime oggi per le manifestazioni dei Gilet gialli in Francia, salgono così a otto i morti dall'inizio delle Proteste. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : «Get up, stand up! Stand up for your rights!». Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb,...

gilet gialli - irrompono Marianne a seno nudo sugli Champs-Elysees/ Ultime notizie - due morti nelle proteste : Gilet gialli, quinta mobilitazione a Parigi. Ultime notizie Francia, due morti negli scontri: sugli Champs-Elysees irrompono le Marianne a seno nudo.