I capi e gli accessori strategici per nascondere la pancia

gqitalia

: #ariachetirala7 #lariachetirala7 @nzingaretti E DICCI OLTRE FAR VOTARE GLI EXTRACOMUNITARI (SENZA PERMESSO ) I CIN… - ManuPalo67 : #ariachetirala7 #lariachetirala7 @nzingaretti E DICCI OLTRE FAR VOTARE GLI EXTRACOMUNITARI (SENZA PERMESSO ) I CIN… - salernolucidart : Killjoy Outlet Per gli amanti dello shopping Killjoy Outlet Vi aspetta al Centro Commerciale 'La Fabbrica'. Per vo… - luckiestloser : @RickyCaria @tcarapezza Che poi se uno passeggia in centro, almeno qua a Rimini ci sono/c'erano dei gran negozi di… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Vi sentite decisamente fuori forma, non ricordate più quante settimane sono passate dall’ultima volta in cui avete messo piede in palestra e, come se non bastasse, è iniziato il periodo delle feste natalizie caratterizzato da un susseguirsi di pranzi e cene fuori casa? Non temete, qui vi sveleremo qualche semplice trucco perlae sentirvi a proprio agio.No alle camicie slim fit. Sceglietele abbondanti, ma non troppo, assicurandovi che non vi tirino quando vi sedete. Se le indossate fuori dai pantaloni meglio prediligere tessuti che non si sgualciscano troppo altrimenti rischiate di apparire trasandati. In fatto di stampe: sì a piccoli motivi oppure optate per le righe verticali, naturalmente non troppo spesse. Daranno slancio all’intera figura. Nella gallery i modelli di Sandro Paris e Aspesi.No ai bluson con elastico in ...