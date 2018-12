Hublot Eyewear by Italia Independent – Svelata la prima collezione

sportfair

(Di giovedì 20 dicembre 2018)by: il debutto dellaDebutta ufficialmente labydopo la firma, annunciata lo scorso Aprile 2018, di un accordo internazionale per la creazione di unain licenza che godrà di ampia visibilità nei migliori ottici e Fashion Store del mondo.L’azienda di lusso svizzera e il marchio di moda e lifestyle fondato da Lapo Elkann, presentano unaunica e distintiva, caratterizzata da un design coerente ed estremamente riconoscibile, in grado di combinare i valori portanti di entrambi i brand ed esaltarne il DNA.La, prevalentemente pensata per un pubblico maschile, si caratterizza per uno stile unico, ricco di fascino senza tempo e slegato da mode passeggere. Modelli iconici, rappresentanti di quel lusso moderno capace di coniugare elementi ...