Hellboy | il film | ecco come un demone salva il mondo

Hellboy - ecco il trailer del nuovo film : Molti fan non si sono ancora messi l’anima in pace: superare l’Hellboy di Ron Perlman nei due film del 2004 e 2008 diretti da Guillermo del Toro è per loro impossibile. Eppure la nuova versione cinematografica in arrivo nel 2019 si prospetta essere un viaggio nelle tenebre altrettanto interessante, anche grazie all’interpretazione di David Harbour, giunto alla fama soprattutto in Stranger Things. È stato infatti diffuso il ...

Hellboy : ecco il primo trailer ufficiale del film! : Basato sull'acclamato fumetto di Mike Mignola, il film uscirà nel 2019 e racconta il conflitto del demone protagonista, diviso tra il mondo degli umani e quello soprannaturale, costretto a ...

Hellboy - The golden army/ Su Italia 1 il film con Ron Perlman (oggi - 19 ottobre 2018) : Hellboy - The golden army, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Nel cast: Ron Perlman, Selma Blair e Doug Jones, alla regia Guillermo del Toro. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:20:00 GMT)