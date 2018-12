Hellboy | ecco il trailer del nuovo film

wired

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Molti fan non si sono ancora messi l’anima in pace: superare l’di Ron Perlman nei duedel 2004 e 2008 diretti da Guillermo del Toro è per loro impossibile. Eppure la nuova versione cinematografica in arrivo nel 2019 si prospetta essere un viaggio nelle tenebre altrettanto interessante, anche grazie all’interpretazione di David Harbour, giunto alla fama soprattutto in Stranger Things. È stato infatti diffuso il primodella nuova pellicola di Neil Marshall (già acclamato per alcuni epici episodi di Game of Thrones), che sembra fondere ottimamente violenza mostruosa e humor nero.Creato da Mike Mignola per i fumetti Dark Horse,è un mezzo-demone evocato bambino dall’inferno dai nazisti, ma poi salvato e cresciuto dagli Alleati. Ora lo vediamo a Londra, mentre offre la sua mole e il suo pugno distruttivo per aiutare un particolare ...