Guerra nucleare | l' allarme di Vladimir Putin ' Il mondo sottovaluta il rischio | la

Putin : “Il mondo sottovaluta il rischio di una Guerra nucleare. Può portare alla fine del civiltà e del pianeta” : Una conferenza stampa di fine anno davanti a 1700 giornalisti accreditati. Un numero record. Davanti a loro parla Vladimir Putin, che parla di sfide economiche e, soprattutto, minacce militari. “Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare“, ha detto il presidente russo, sottolineando come lo “sfacelo” del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, ...

