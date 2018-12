Gruppo Volkswagen - Acquisito il 75% della WirelessCar dalla Volvo

quattroruote

: Con un investimento di 140 milioni di euro il gruppo #Volkswagen ha acquisito dalla #Volvo il 75% della… - quattroruote : Con un investimento di 140 milioni di euro il gruppo #Volkswagen ha acquisito dalla #Volvo il 75% della… - felix_nnabuife : RT @SkodaItalia: Da sempre il Gruppo Volkswagen punta all’innovazione e investe nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie. La mob… - maxnannoni : RT @SkodaItalia: Da sempre il Gruppo Volkswagen punta all’innovazione e investe nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie. La mob… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Le collaborazioni tra Case automobilistiche concorrenti si moltiplicano: i costi di ricerca per l'elettrificazione e la guida autonoma sono tali da rendere quasi necessari accordi, preservando poi l'identità del prodotto sul mercato. L'ultima notizia in ordine di tempo riguarda ile la, che hanno stretto un accordo legato proprio alle auto connesse.Un investimento da 140 milioni di euro. IlGroup ha infatti investito circa 140 milioni di euro per acquistare il 75,1% di, l'aziendaspecializzata in piattaforme digitali per la mobilità che fornisce già servizi per i gruppi Jaguar Land Rover, Daimler e Nissan, oltre che per la stessa, su circa 3 milioni di veicoli totali. La tecnologia proprietaria digestisce i servizi legati alla connessione di bordo, che spaziano dalle chiamate d'emergenza, al contatto remoto ...