Grotte di Castellana | progetto di riqualificazione Si punta al finanziamento regionale

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Civitanova batte Castellana Grotte nell’anticipo. La Lube attende De Giorgi : Seconda vittoria consecutiva per Civitanova dopo le dimissioni di Medei, la Lube ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In attesa che arrivi il nuovo allenatore Fefé De Giorgi (previsto per lunedì, esordirà contro il Karlovarsko in Champions League), i ragazzi guidati da coach Camperi non hanno fatto ...

Volley : Superlega - Castellana Grotte : via Tofoli arriva Di Pinto : Castellana Grotte, BARI,- arriva in tarda serata dagli uffici di Via Orazio la comunicazione da parte del presidente Gaetano Carpinelli e del Direttore Sportivo Bruno De Mori la comunicazione che ...

Volley : Superlega - Monza che rimonta ! Castellana Grotte si arrende al quinto : Per la prima volta Monza espugna Bari e si porta a casa due punti importanti in chiave volata Coppa Italia LA CRONACA DEL MATCH- Si parte con un lungo punto a punto a ritmi non elevati fino al 13-13, ...

Superlega : l'11a giornata si apre con Modena-Siena e Castellana Grotte-Monza : Riccardo Goi, Consar Ravenna,- ' Passiamo dai Campioni d'Italia ai Campioni del Mondo. Per noi sarà un'altra partita molto difficile, ma la affronteremo con serenità, cercando di disputare un'altra ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Verona detta legge a Castellana Grotte - 31 punti di Boyer e ottavo posto : Verona ha sconfitto Castellana Grotte per 3-2 (20-25; 25-23; 19-25; 25-19; 15-11) nel recupero della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Gli scaligeri sono riusciti a imporsi in trasferta dopo essere stati sotto per 2-1 e raccolgono così due punti fondamentali, utili per scavalcare Padova e salire all’ottavo posto in classifica. I pugliesi hanno accarezzato a lungo il sogno di ...

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano torna a sorridere : Castellana Grotte sconfitta 3-1 : Milano torna a sorridere, battuta 3-1 Castellana Grotte con Hirsch sugli scudi: il nuovo acquisto tedesco, MVP del match, con 25 punti Potrà tremare, scivolare o inciampare, ma la Revivre Axopower Milano di Andrea Giani di certo non cadrà mai: Milano torna a sorridere e a vincere e lo fa con una prestazione di spessore contro Castellana Grotte nella quinta giornata di Superlega. Trascinati da un ispiratissimo Hirsch, la formazione milanese ...

Volley – Milano subito in campo per ripartire in campionato : domani arriva Castellana Grotte : Nonostante l’avvio di campionato incerto, con 3 sconfitte ed una sola vittoria, la Revivre Axopower Milano non si dà per vinta: domani la formazione di coach Giani cerca la svolta contro Castellana Grotte ripartire con una vittoria e iniziare un nuovo percorso: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano che domani torna in campo per la quinta giornata del campionato di Superlega. Alle ore 18.00, nell’impianto sportivo del ...

Bari -La Materdominivolley.it Castellana Grotte cince contro il Tipiesse Cisano Bergamasco per 3-2 : CRONACA - E' firmato Gargiulo il primo break: tap in per l'8-4. Cazzaniga a referto con il diagonale strettissimo dell'11-8. Pipe di Fiore, block out e pipe di Mazzon, primo tempo di Gargiulo ben ...

La Pool Libertas si inchina al Castellana Grotte : Niente da fare. La Libertas torna senza punti dalla trasferta di Castellana Grotte, rimandando a domenica prossima la speranza di smuovere la classifica di A2. Contro la Materdominivolley.it, la ...