Governo | torna l' ipotesi del rimpasto | l' incubo manovra correttiva

Torna l'ipotesi Imu alla Chiesa : il Governo a caccia di 3 - 5 miliardi : ... soprattutto al presidente del Consiglio Conte che stasera dovrà comunque cercare di mantenere fede all'impegno preso ieri l'altro - insieme al ministro dell'Economia Tria - con Juncker e con molti ...

Giancarlo Giorgetti : "Il Governo durerà se si rispetta il contratto o si torna a votare" : Sul reddito di cittadinanza il governo non può tornare indietro ma, secondo il sottosegretario Giorgetti, c'è il rischio che la misura alimenti il lavoro irregolare. Lo ha spiegato nel corso del convegno "sovranismo vs populismo": "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza Una misura che nel contratto di ...

Manovra - Maria Elena Boschi : “Governo torna indietro - era tutto uno scherzo. Tanto pagano italiani” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, attacca la decisione del governo di abbassare solamente ora, dopo le trattative con Bruxelles, il deficit previsto dalla legge di Bilancio: "Per due mesi hanno raccontato la storia del Governo che non si piegava all’Europa. Adesso, comprensibilmente, tornano indietro e seguono Bruxelles. Era tutto uno scherzo, Tanto pagano gli italiani".Continua a leggere

Concertazione e intermediazione tornano di moda nel Governo giallo-verde : La Concertazione e l'intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde. Dopo averle bandite nei primi mesi a palazzo Chigi, adesso Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini sembrano ...

Berlusconi torna all'attacco "Questo è un Governo di incapaci" : 'Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti. Prima dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo che non siano capaci nemmeno di quello'. Silvio Berlusconi presenta la ...

Renzi : “Con noi l’economia cresceva - con il Governo Lega-M5S sta tornando la recessione” : "In sei mesi, 1 giugno 2018 - 30novembre 2018 (Salvini, Di Maio, Tria): Pil -0,1% nel terzo trimestre 2018; Infrastrutture ferme; Crollo fiducia famiglie e imprese; Calo 96mila occupati rispetto a maggio 2018; Spread a 300. Questi numeri parlano. Le chiacchiere stanno a zero. Con noi era tornata la crescita. Con loro torna la recessione", scrive Matteo Renzi commentando la revisione al ribasso del Pil da parte di Istat.Continua a leggere

Dl sicurezza - torna il sereno nel Governo : M5s ritira gli emendamenti al decreto. Lega : “Esito di accordi presi dai vertici” : Dopo l’incidente sull’emendamento al decreto anticorruzione e l’altissima tensione tra i due alleati di governo, sembra esser tornato il sereno tra Lega e Movimento 5 Stelle. La prova è arrivata in giornata, con M5s che ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Un provvedimento su a cui il Carroccio tiene moltissimo. “Sta andando tutto molto veloce il lavoro in ...

Le ong sfidano il Governo e tornano nel Mediterrano per salvare altri migranti : Tre organizzazioni non governative torneranno oggi con le loro navi nelle acque davanti alla Libia: 'Il nostro obiettivo -dicono- è la difesa dei diritti umani' -

Gentiloni torna a Napoli : 'Rifiuti - il Governo agita solo paure' : Paolo Gentiloni è a Napoli per presentare il suo libro La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere. Il giorno dopo il vertice del governo a Caserta sull'emergenza rifiuti. 'Non mi ...

RIFIUTI - Governo FIRMA PROTOCOLLO TERRA DEI FUOCHI/ Inceneritori - Di Maio : 'Si torna a respirare' - IlSussidiario.net : RIFIUTI, 'pace' GOVERNO M5s-Lega sugli Inceneritori: Conte sigla intesa su TERRA dei FUOCHI a Caserta. Superato scontro Salvini-Di Maio su Inceneritori?

Inceneritori - è scontro al Governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Quota 100 : per l'Inps i conti non tornano ma il Governo va avanti - si attende il decreto : Ancora una discussione aperta quella sulla Quota 100 per la quale si attende il decreto che dovrebbe essere emanato entro dicembre. Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Tito Boeri, infatti, i conti non tornano, ma il Governo va avanti ed entro Natale il famigerato sistema della Quota 100 potrebbe diventare operativo. Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera, che riporta le recenti dichiarazioni ...