Golf – Finals Lalla Aicha Tour School | le azzurre Avanzo e Colombotto Rosso conquistano

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Finale QS Let:prendono la “carta” per il Ladies European2019 Due giocatrici italiane hanno conquistato la ‘carta’ per il Ladies European2019 alla: Stefania, 17ª con 355 (73 67 70 72 73, -5), ha ottenuto una ‘carta’ di categoria 8 e Lucrezia, 34ª con 359 (72 69 77 71 70, -1), una di categoria 9a.Nel torneo, svoltosi sui percorsi dell’AmelkisClub e del PalmOurika, entrambi par 72, a Marrakech in Marocco, si è imposta con 334 (70 71 62 64 67, -26) l’inglese Bronte Law che ha preceduto la svedese Linnea Strom (335, -25). Alle loro spalle la dilettante tedesca Esther Henseleit (342, -18), l’inglese Sian Evans (344, -16), l’altra svedese Sarah Nilsson e l’irlandese Leona Maguire /347, -13). Sono uscite al taglio Laura Sedda (75 73 78 76) e Alice Barbieri (75 75 77 ...