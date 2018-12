' Global Compact on refugees' | Giorgia Meloni insorge contro il ' sì' dell' Italia

La farsa in Parlamento sul Global Compact : decide di non decidere : Dopo l'assenza dell'Italia alla recente conferenza di Marrakech, dove 164 paesi del mondo hanno firmato il patto, la palla è passata al Parlamento, che per ora ha preso tempo in attesa che M5s e Lega ...

Global Compact - il 5Stelle Brescia 'Per ora un rinvio - ma fra tre mesi l Italia aderirà' : ... sembra pensarla come il presidente della Camera, Roberto Fico che ieri, ha ribadito che l'Italia deve approvare il Global compact sottolineando che non sarà il sovranismo imperante nel mondo a ...

Migranti - perché l'Italia si è astenuta sul Global Compact : Il leader della Lega Matteo Salvini è stato chiaro: "Sul Global Compact la posizione mia e della Lega è assolutamente...

Passa il Global Compact for Migration ma i grillini si astengono : Meglio non prendere posizione piuttosto che irritare Matteo Salvini. Meglio non decidere. Così l’Italia si astiene sul Global Compact. L’Assemblea

Onu e migranti - no di Roma al Global Compact Fico contro Lega e M5S : Il via libera Onu sui migranti riapre lo scontro, Roma congela l’adesione. E intanto la Tunisia ferma i rimpatri

Migranti - Onu approva Global Compact - Italia astenuta. Fico : “Ci vuole approccio globale” : Il Parlamento Italiano ha rinviato la decisione. La Camera ha approvato con 277 voti favorevoli e 224 contrari (3 astenuti) la mozione M5S-Lega sul Global compact. Il documento della maggioranza "impegna il governo a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia in seguito ad un'ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata".Continua a leggere

Onu vota il Global Compact - l'Italia si astiene - : Significa che siccome l'immigrazione è una problematica assolutamente Globale, per forza dobbiamo sederci al tavolo insieme a tutti gli altri Paesi del mondo per affrontare la problematica dell'...

Migranti - l'Onu approva il 'Global Compact'. L'Italia si è astenuta : New York - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione , Global Compact for Migration, con 152 voti a ...

Migranti - Onu approva il Global Compact. L’Italia si astiene dopo voto alla Camera Usa - Ungheria - Polonia - Israele dicono no : L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato il Global Compact for Migration – la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare – con 152 voti a favore, 5 contro e 12 astenuti. L’Italia si è astenuta (insieme ad Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singapore e Svizzera) in seguito all’approvazione alla Camera di una mozione firmata ...

Onu vota il Global Compact - l'Italia si astiene : Significa che siccome l'immigrazione è una problematica assolutamente Globale, per forza dobbiamo sederci al tavolo insieme a tutti gli altri Paesi del mondo per affrontare la problematica dell'...

Conte : Global Compact complesso - valutare nel merito : Roma, 19 dic., askanews, - Sul Global compact per i migranti 'occorre valutare nel merito la questione', perché 'non è lo strumento per valutare se l'Italia è nel consesso dei grandi'. Lo ha detto il ...

Migranti : l'Onu approva Global Compact : ANSA, - NEW YORK, 19 DIC - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione, Global Compact for Migration, ...

Onu vota il Global Compact - l'Italia si astiene : Significa che siccome l'immigrazione è una problematica assolutamente Globale, per forza dobbiamo sederci al tavolo insieme a tutti gli altri Paesi del mondo per affrontare la problematica dell'...

Migranti : l'Onu approva il Global Compact - l'Italia astenuta : L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione, Global Compact for Migration, con 152 voti a favore, 5 ...