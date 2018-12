Gli Usa si ritirano dalla Siria Ma la Germania adesso protesta

Ragusa - un Natale più caldo a Casa FamiGlia Rosetta : Grazie ad una bella gara di solidarietà, sono state donate numerose coperte fatte a mano ai bambini e ai ragazzi di Casa Famiglia Rosetta a Ragusa

Polonia - moGlie abusata dal marito per anni e ridotta in schiavitù : stuprata dai cognati : Una terribile storia di violenza e abusi arriva dalla Polonia, precisamente dalla cittadina di Parszczye, situata a nord del Paese. Un uomo è stato condannato a 25 anni di carcere per aver rinchiuso la moglie in uno scantinato per anni. Qui veniva sottoposta ad abusi sessuali anche da parte dello stesso e dai cognati. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un arco temporale che va dal 2006 al 2010. Secondo quanto riportato dal quotidiano ...

Trump : 'Gli Usa non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente' : "Russia, Iran, Siria e molti altri non sono contenti del fatto che gli Stati Uniti lasciano", ha aggiunto Trump spiegando che sta "costruendo le forze armate più potenti del mondo". "Uscire dalla ...

"Ci ha rubato 'hakuna matata'". E Gli africani accusano la Disney : The Walt Disney Company è recentemente divenuta oggetto di forti critiche da parte di migliaia di attivisti africani . Una petizione online che accusa di ' colonialismo ' la multinazionale americana ...

Boxe – Carmine Tommasone sfiderà neGli Usa il campione pesi piuma WBO Oscar Valdez! : Mondiale americano per Carmine Tommasone: il 2 febbraio sfiderà il campione dei pesi piuma WBO Oscar Valdez in Texas Grande opportunità per l’imbattuto peso piuma Carmine Tommasone (19 vittorie consecutive, 5 prima del limite): il 2 febbraio 2019 sfiderà il campione del mondo dei pesi piuma WBO Oscar Valdez (24-0 con 19 ko) al Ford Center at The Star di Frisco in Texas (USA). Si tratta di una grande riunione che prevede altri due titoli ...

I campioni cubani potranno giocare neGli Usa senza disertare : storico accordo nel baseball : Il mondo del baseball riscrive la storia. La Major League Baseball americana ha raggiunto un accordo con la federazione cubana che consente ai giocatori cubani di firmare con le squadre statunitensi senza aver bisogno di disertare, cioè di scappare dal Paese pregiudicando il ritorno. L’intesa consentirà da un lato ai club Usa di poter arruolare ...

Gli Usa preparano il ritiro dell'esercito dalla Siria : Gli Stati Uniti preparano il ritiro totale dell'esercito dalla Siria. 'Abbiamo sconfitto l'Isis, era l'unica ragione per essere lì', ha scritto ieri su Twitter Donald Trump confermando di fatto la ...

Texas - lasciò fiGlie chiuse in auto per 18 ore causandone la morte : condannata a 40 anni : Una madre è stata condannata a 40 anni di carcere per aver lasciato le due figlie piccole chiuse in automobile per diciotto ore. La donna sarebbe andata ad una festa di amici e secondo le autorità giudiziarie avrebbe lasciato deliberatamente le due bambine in auto con 40 gradi circa di temperatura per ben diciotto ore per ucciderle. La madre ha lasciato intenzionalmente le figlie in auto E' successo in Texas, il 6 giugno 2017, quando Amanda ...

Così il M5s taGlia ad arte un estratto di Report e lo usa per fare propaganda : "Un consiglio: guardate tutto il video", incitano i grandi capi della comunicazione del M5s in Veneto. "Tutto", appunto: non fosse che però a tagliarlo ad arte, quel video, sono stati proprio loro. Loro: quelli che ce l'hanno coi giornalisti che montano in modo truffaldino le interviste, quelli che

PortafoGlio : nel 2019 uscire da Usa e puntare su questi mercati : ... è solo la Banca del Giappone che sa esattamente cosa stanno facendo', ha detto lo strategist della banca d'affari, Viktor Shvets, sottolineando tra gli altri aspetti positivi dell'economia nipponica ...

Venezia - arrestato pedofilo di 74 anni. Abusava delle bimbe affidate alla moGlie baby sitter : Le violenze venivano perpetrate quando venivano affidate dalle mamme alla moglie dell'uomo che svolgeva per loro attività di baby-sitter.Continua a leggere

Antonella Clerici - la foto sbaGliata e la gravissima accusa. Lei perde il controllo : 'Abituati alle marchette' : Una foto e su Antonella Clerici si scatena l'inferno. La conduttrice di Portobello su Raiuno pubblica su Instagram uno scatto in tema 'shopping natalizio' con noto marchio di abbigliamento in bella ...

Fed alza tassi ma taGlia outlook crescita Pil Usa 2018-2019 : Contestualmente al rialzo dei tassi al range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, la Federal Reserve ha abbassato le stime sulla crescita del Pil del 2018 e del 2019. Il Pil Usa ora è atteso in rialzo ...

Giappone : quasi il 70 per cento deGli ad preoccupati per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina : Tokyo, 20 dic 04:35 - , Agenzia Nova, - La maggior parte dei leader aziendali Giapponesi è preoccupato per gli effetti sull'economia nazionale della guerra commerciale tra Stati... , Git,