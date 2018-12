Gli articoli più letti quest’anno sul sito di Internazionale

Guidare in inverno : ecco Gli articoli per un super kit di emergenza per la sicurezza dell’auto e dei suoi passeggeri : Con l’avvicinarsi dell’inverno, le condizioni meteo possono velocemente trasformarsi in guasti meccanici per l’auto o lasciarci bloccati nella neve in una situazione pericolosa. Le persone spesso non pensano di poter restare bloccate, anche perché numerosi veicoli di oggi sono molto capaci in condizioni invernali. Tuttavia, ogni anno, molti automobilisti restano bloccati a causa di circostanze al di fuori del loro controllo e ...