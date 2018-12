Giulia De Lellis | la dedica per il compleanno di Irama

Giulia De Lellis - gli auguri a Irama : 'Se tutti fossero come te sarebbe un mondo migliore' : Giovedì 20 dicembre Irama compie gli anni, e la sua fidanzata Giulia De Lellis ha voluto fargli degli auguri molto speciali. Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, la romana ha condiviso con i fan alcuni dolci momenti di quotidianità con il cantante, scatti che fino ad ora erano rimasti inediti. La dedica che l'influencer ha fatto alla sua dolce metà per il giorno del suo compleanno, è stata apprezzata da molti: 'Se tutti fossero come ...

Giulia De Lellis apre il cuore a Irama : la dedica per il compleanno del cantante : Giulia De Lellis e Irama sempre più innamorati: attenzioni e parole d’amore per il compleanno del cantante Giulia De Lellis e Irama appaiono oggi più innamorati che mai. Tra i due c’è così tanta sintonia che, anche se ufficialmente stanno insieme da poco, recentemente hanno addirittura deciso di andare a vivere insieme. Oggi, in occasione del […] L'articolo Giulia De Lellis apre il cuore a Irama: la dedica per il compleanno del ...

Giulia De Lellis dal parrucchiere (con Irama) : il nuovo look : La storia fra Giulia De Lellis e Irama continua a gonfie vele nonostante le voci di un tradimento. Pochi giorni fa, infatti, il settimanale Oggi aveva svelato alcuni retroscena della relazione tra l’ex vincitore di Amici e l’influencer, affermando che Irama era stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza. Il rumor del presunto flirt ha ovviamente fatto subito il giro della rete, scatenando immancabili polemiche e preoccupazione tra i ...

Giulia De Lellis prende in giro Irama e annuncia una novità : Giulia De Lellis scherza con Irama e parla di un progetto di lavoro Giulia De Lellis e Irama fanno ormai coppia fissa da diversi mesi. La coppia è uscita allo scoperto di recente, confessando su Instagram la liaison. In queste ore Giulia De Lellis ha preso in giro Irama scherzosamente nel corso di una diretta. L’influenzer ha ripreso il fidanzato mentre dormiva su di lei (come visibile nella foto in basso). Il cantante di Amici, ...

Giulia e Irama - scambio di messaggi. I fan alla De Lellis : “Attenta” : Giulia e Irama, lo scambio di messaggi fa mormorare. I fan alla De Lellis: “Attenta” Giulia De Lellis e Irama Plume continuano a scambiarsi zuccherose dediche social per la felicità dei loro fan. Nelle scorse ore è andato in scena su Instagram l’ultimo tenero botta e risposta, che ha riecheggiato il brano ‘Vuoi sposarmi’ del […] L'articolo Giulia e Irama, scambio di messaggi. I fan alla De Lellis: ...

ANDREA DAMANTE/ 'Giulia De Lellis? Funzioniamo e lavoriamo anche da single' : ANDREA DAMANTE conduttore di "MTV 18 OF '18" in onda il 16 dicembre, alle 20. Sui social scoppia la polemica per l'assenza di Irama.

Giulia De Lellis tradita da Irama? Lei risponde così sui social : «Ridammi il cuore» : Giulia De Lellis e Irama sono innamoratissimi e, nonostante le voci su un presunto tradimento da parte del cantante, si dichiarano costantemente i propri sentimenti sui social. L'influencer...

Andrea Damante stupisce su Giulia De Lellis e fa un annuncio : Giulia De Lellis: Andrea Damante parla del loro lavoro da single Andrea Damante intervistato da Tv Blog riguardo al suo nuovo lavoro ha parlato anche di Giulia De Lellis, ma non ha menzionato affatto l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne rispondendo alla domanda se fosse per caso preoccupato che la fine della relazione con Giulia potesse ripercuotersi negativamente anche sulla sua carriera tv ha stupito tutti, affermando che non ...

Giulia De Lellis non è stata tradita da Irama? Arriva il chiarimento : Irama e Giulia De Lellis in crisi? Lei mette a tacere ogni gossip E’ già crisi tra Giulia De Lellis e Irama, solo dopo un mese di frequentazione? Irama ha davvero tradito Giulia De Lellis? I due dopo lo scomodo gossip lanciato dal settimanale Oggi non hanno mai rotto il silenzio riguardo alla vicenda, tuttavia un gesto di lei fatto durante la notte ha messo a tacere ad ogni chiacchiericcio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ...