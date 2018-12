Gianni Morandi | «Quando a Natale avevo tre mandarini»

Svelata la data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla in tv : tutti i dettagli : La data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla è finalmente ufficiale. Io e Lucio: Dalla - Morandi, solo 30 anni è in programma per il 29 dicembre, in prima visione su Canale5 in una prima serata esclusiva. L'artista di Monghidoro è quindi pronto a tornare su Canale5 dopo il successo di L'Isola di Pietro 2, nel quale ha ricoperto il ruolo di protagonista. Le immagini che saranno restituite saranno quelle del tour del 1988 al ...

Gianni Morandi apre a L’isola di Pietro 3 : ‘Tornare? Se la storia è bella naturalmente sì’ : “Una terza stagione de L’isola di Pietro? naturalmente sì se scriveranno una bella storia che possa andare avanti”, parola di Gianni Morandi. L’iconico cantante emiliano ha confermato la sua piena disponibilità a realizzare una nuova stagione della fiction di Canale 5 che l’ha riportato al mondo delle serie tv dopo tanti anni (e che, particolare non banale, è stata molto amata dal pubblico). “Lavoro quasi più ...

Gianni Morandi girerà L’isola di Pietro 3? La sua risposta : L’isola di Pietro 3 si farà: Gianni Morandi ci sarà? Poche settimane fa si è conclusa la seconda stagione de L’isola di Pietro, la fiction di Canale5 con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce, Michele Rosiello e la new entry Lorella Cuccarini. Subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata de L’isola di Pietro 2 è arrivata la conferma che la terza stagione è già in fase di scrittura. Ma Gianni Morandi girerà ...

A sorpresa Gianni Morandi visita la mostra sull’Impressionismo - ospitata al Palazzo Platamone : Continua la visita a Catania di Gianni Morandi. Il cantautore di Monghidoro, in città con la moglie, ha visitato nel

Gianni Morandi - compleanno sull'Etna con la moglie : il cantante festeggia 74 anni : Scrive Gianni Morandi su Instagram: '11 dicembre, compleanno sull'Etna'. A mezzanotte ha postato la foto del brindisi, 74 anni, con la moglie Anna, poi pubblica alcune immagini che la ritraggono tra i ...

Gianni Morandi - brindisi con Anna per il compleanno : Gianni Morandi spegne 74 candeline, anche se tutti gliene daremmo 20 di meno. L’artista di Monghidoro festeggia il compleanno il giorno 11 dicembre e sui social, allo scoccare della mezzanotte, ha brindato virtualmente con tutti i suoi follower (oltre 920mila) e realmente con la sua dolce metà Anna, che lo guarda sognante con il calice in mano mentre lui fissa lo sguardo in camera, come a fare cin cin con i suoi numerosi fan: “A ...

Gianni Morandi verso il Festival di Sanremo 2019 e la coppia Atzei/Grignani : le ultime indiscrezioni : Gianni Morandi verso il Festival di Sanremo 2019: potrebbe essere lui alla co-conduzione della kermesse canora secondo quanto riporta Sorrisi e Canzoni TV. Negli ultimi giorni, sembra essere stata definitivamente smentita la presenza di Vanessa Incontrada mentre resta in lizza Claudio Bisio come presenta comica sul palco del Teatro Ariston. Tra i nomi dei possibili co-conduttori del Festival di Sanremo 2019 spuntano quello di Virginia ...

Sanremo 2019 - Gianni Morandi e Vanessa Incontrada affiancheranno Baglioni? Cosa sappiamo sul suo festival “bis” : Dal 5 al 9 febbraio Claudio Baglioni proporrà il suo bis al festival di Sanremo, la riconferma era arrivata dopo gli ascolti record dell’edizione 2018 con una media di 10.869.000 telespettatori con il 52,16% di share. Non ci saranno ovviamente Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, chi affiancherà dunque l’artista romano sul palco dell’Ariston? Secondo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in pole position ci sarebbero Gianni ...

Gianni Morandi e il brano 'Che meraviglia che sei' : nel video sono presenti 70 donne : Gianni Morandi ha presentato il suo nuovo brano intitolato 'Che meraviglia Che sei' e scritto dal cantautore Giuliano Sangiorgi: il videoclip è stato girato dal cantante di Monghidoro attraverso il suo cellulare ed ha montato le immagini. Si tratta di un racconto del mondo delle donne raccontato nella quotidianità. Lo confermano le parole dell'artista che ha affermato: "Nel video sono presenti settanta donne e possono rappresentare la meraviglia ...

L’isola di Pietro 3 - confermata la fiction con Gianni Morandi : anticipazioni : La terza stagione de L’isola di Pietro, la fiction che vede protagonista Gianni Morandi, si farà. A dirlo è Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 commentando gli ascolti positivi della sesta e ultima puntata della seconda serie (che ha visto nel cast anche Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini) andata in onda domenica 25 novembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset: L’isola di Pietro 2 chiude con la sesta vittoria ...

Che meraviglia sei è il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Giuliano Sangiorgi (video e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Che meraviglia sei. Il brano porta la firma di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e fa parte di D'amore d'autore, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato a novembre 2017. Che meraviglia sei è anche accompagnato da un video che ha girato personalmente con il suo cellulare e che ha deciso di rilasciare a partire dal 28 novembre. Nella clip che ha deciso per il suo nuovo lavoro, Gianni Morandi ha ...

'Che meraviglia sei' - Gianni Morandi canta il mondo delle donne : ... una canzone con una linea melodica importante ed caratterizzata da una scrittura moderna: Quando ripenso a te mi sento vivere, e il mondo racconta tutte le favole . E' solo un piccolo video dedicato ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...